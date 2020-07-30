Рабочие группы по аудиту законов нужны всем регионам, считает Хабриева

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Все регионы должны создавать свои рабочие группы для аудита правовой базы и его приведения в соответствие с поправками в Конституцию РФ, все предложения и вопросы можно направлять в рабочую группу по мониторингу реализации положений основного закона, заявила сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Все регионы должны создавать свои рабочие группы для аудита правовой базы и его приведения в соответствие с поправками в Конституцию РФ, все предложения и вопросы можно направлять в рабочую группу по мониторингу реализации положений основного закона, заявила сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева

Голосование по поправкам в основной закон страны проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля. После этого президент РФ Владимир Путин предложил рабочей группе по поправкам к конституции продолжить работу: по его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона.

"Планирование законодательной деятельности - в ряде субъектов такая работа уже началась, сформированы рабочие группы. Приморский край Краснодарский край начали проводить аудит правовой базы. Надо распространить это на все субъекты",- сказала Хабриева на заседании рабочей группы.

Она определила три главные задачи рабочей группы по мониторингу - аудит правовой базы, планирование законодательной деятельности и помощь субъектам при подготовке корректирующих актов.

"Чтобы мы смогли планомерно подойти к этой работе, следует использовать экспертный потенциал нашей рабочей группы, которая преобразована в группу по мониторингу реализации конституционных изменений .... наше предложение состоит в том, чтобы, создавая рабочие группы (в субъектах - ред.), и субъект Федерации направлял в рабочую группу свои предложения, которые мы готовы рассмотреть",- добавила Хабриева.

"Едва ли не самое важное - это не допустить временной и смысловой разрыв вступления поправок в конституцию на всей территории России",- заключила сопредседатель рабочей группы.