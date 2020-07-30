Рабочие группы по аудиту законов нужны всем регионам, считает Хабриева

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Все регионы должны создавать свои рабочие группы для аудита правовой базы и его приведения в соответствие с поправками в Конституцию РФ, все предложения и вопросы можно направлять в рабочую группу по мониторингу реализации положений основного закона, заявила сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
Голосование по поправкам в основной закон страны проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля. После этого президент РФ Владимир Путин предложил рабочей группе по поправкам к конституции продолжить работу: по его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона.
"Планирование законодательной деятельности - в ряде субъектов такая работа уже началась, сформированы рабочие группы. Приморский край и Краснодарский край начали проводить аудит правовой базы. Надо распространить это на все субъекты",- сказала Хабриева на заседании рабочей группы.
Она определила три главные задачи рабочей группы по мониторингу - аудит правовой базы, планирование законодательной деятельности и помощь субъектам при подготовке корректирующих актов.
"Чтобы мы смогли планомерно подойти к этой работе, следует использовать экспертный потенциал нашей рабочей группы, которая преобразована в группу по мониторингу реализации конституционных изменений .... наше предложение состоит в том, чтобы, создавая рабочие группы (в субъектах - ред.), и субъект Федерации направлял в рабочую группу свои предложения, которые мы готовы рассмотреть",- добавила Хабриева.
"Едва ли не самое важное - это не допустить временной и смысловой разрыв вступления поправок в конституцию на всей территории России",- заключила сопредседатель рабочей группы.
Инициативу внести поправки в конституцию Путин озвучил в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.