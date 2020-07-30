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Туризм
https://ria.ru/20200730/1575152806.html
В Подмосковье назвали топ-3 бюджетных мест для пляжного отдыха
Среди городов с бесплатными и одновременно благоустроенными пляжами Московской области примечательны – Солнечногорск, Коломна и Талдом, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:25
туризм
новости - туризм
туризм
городская среда
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коломна
московская область (подмосковье)
талдом
общество
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коломна
московская область (подмосковье)
талдом
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, городская среда, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коломна, московская область (подмосковье), талдом, общество

В Подмосковье назвали топ-3 бюджетных мест для пляжного отдыха

11:20 30.07.2020 (обновлено: 11:25 30.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинСпециалисты установили причину загрязнения озера Сенеж
Специалисты установили причину загрязнения озера Сенеж
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Среди городов с бесплатными и одновременно благоустроенными пляжами Московской области примечательны – Солнечногорск, Коломна и Талдом, рассказали РИА Новости в региональном комитете по туризму.
"Летом люди предпочитают преимущественно пляжный отдых. Самый бюджетный вариант – это Солнечногорск. Там есть бесплатный городской пляж на берегу озера Сенеж – идеальное место не только для семейного отдыха, но и для компании друзей. Пляж оборудован шезлонгами с навесами, взрослым и детским бассейнами, недалеко от него располагается лесопарковая зона. Вдоль пляжа раскинуты кафе, торговые палатки, есть возможность взять катамаран или лодку напрокат", - рассказал собеседник агентства.
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Следующим местом для отдыха у воды, где приезжающим потребуется затратить минимум финансовых средств, стала Коломна, где располагаются сразу четыре бесплатных пляжа – место купания и зона отдыха у воды на реке Коломенка, на реке Ока в микрорайоне Колычево, в районе левого берега Бочманово и на правом берегу между железнодорожным и автодорожным мостами Щурово. Все пляжи оборудованы волейбольными площадками, рассказали в ведомстве. Гости могут отправиться на водную прогулку и осмотреть живописные окрестности.
"Ну и, конечно, примечателен Талдом. В парке "Солнечный берег" создана пляжная зона с современной инфраструктурой для отдыха. Там оборудованы спортивные зоны, детская площадка у воды, благоустроена набережная. Бесплатный пляж и недорогое питание на этом пляже гостям будет обеспечено", - отметил собеседник.
Ранее в министерстве благоустройства Московской области РИА Новости рассказали, что на всех пляжах, где получено разрешение Роспотребнадзора, проведен анализ воды и песка. В связи с пандемией коронавируса на пляжах региона должен соблюдаться санитарный режим: наличие разметки для соблюдения социальной дистанции, проведение дезинфекции шезлонгов после каждого использования, обработка раздевалок, душевых и туалетов не реже одного раза в день, персоналу необходимо соблюдать масочный режим, организовать продажу средств индивидуальной защиты и пункты общественного питания.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмГородская средаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоломнаМосковская область (Подмосковье)ТалдомОбщество
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