В Подмосковье назвали топ-3 бюджетных мест для пляжного отдыха

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Среди городов с бесплатными и одновременно благоустроенными пляжами Среди городов с бесплатными и одновременно благоустроенными пляжами Московской области примечательны – Солнечногорск, Коломна и Талдом, рассказали РИА Новости в региональном комитете по туризму.

"Летом люди предпочитают преимущественно пляжный отдых. Самый бюджетный вариант – это Солнечногорск. Там есть бесплатный городской пляж на берегу озера Сенеж – идеальное место не только для семейного отдыха, но и для компании друзей. Пляж оборудован шезлонгами с навесами, взрослым и детским бассейнами, недалеко от него располагается лесопарковая зона. Вдоль пляжа раскинуты кафе, торговые палатки, есть возможность взять катамаран или лодку напрокат", - рассказал собеседник агентства.

Следующим местом для отдыха у воды, где приезжающим потребуется затратить минимум финансовых средств, стала Коломна, где располагаются сразу четыре бесплатных пляжа – место купания и зона отдыха у воды на реке Коломенка, на реке Ока в микрорайоне Колычево, в районе левого берега Бочманово и на правом берегу между железнодорожным и автодорожным мостами Щурово. Все пляжи оборудованы волейбольными площадками, рассказали в ведомстве. Гости могут отправиться на водную прогулку и осмотреть живописные окрестности.

"Ну и, конечно, примечателен Талдом. В парке "Солнечный берег" создана пляжная зона с современной инфраструктурой для отдыха. Там оборудованы спортивные зоны, детская площадка у воды, благоустроена набережная. Бесплатный пляж и недорогое питание на этом пляже гостям будет обеспечено", - отметил собеседник.