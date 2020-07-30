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Во Франции запретят ставить электрические обогреватели на террасах кафе
Весной 2021 года кафе и ресторанам на территории Франции будет запрещено ставить электрические обогреватели на своих открытых террасах, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:19
2020-07-30T12:19
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евросоюз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кафе, туризм, новости - туризм, евросоюз, франция
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Весной 2021 года кафе и ресторанам на территории Франции будет запрещено ставить электрические обогреватели на своих открытых террасах, сообщает
"ЕвроПульс".
Новый запрет должен помочь стране экономить электроэнергию и приблизиться к нулевому выбросу парниковых газов в атмосферу – результату, которого Евросоюз планирует достичь к 2050 году. Это значит, что объем парниковых газов в странах ЕС не должен превышать того уровня, который способен поглотиться естественным путем.
Уличные обогреватели стали особенно популярны во Франции после 2008 года, когда в стране вступил в силу запрет на курение в закрытых помещениях, в том числе в ресторанах. Благодаря им кафе и рестораны смогли обслуживать клиентов на улице не только летом, но и в межсезонье и даже зимой. Особенно популярны обогреватели были на горнолыжных курортах.
Проблема в том, что их использование в разы увеличивает энергопотребление ресторана.
Предложения прекратить это расточительство звучали уже давно, и правительство планировало ввести запрет в 2020 году. Но в связи с тем, что многие рестораны пострадали во время пандемии коронавируса COVID-19, было решено отложить решение до следующей весны, чтобы владельцы заведений успели поправить свои дела и подготовиться к новым правилам, например, закупить побольше пледов.