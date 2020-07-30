Во Франции запретят ставить электрические обогреватели на террасах кафе

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Весной 2021 года кафе и ресторанам на территории Франции будет запрещено ставить электрические обогреватели на своих открытых террасах, Весной 2021 года кафе и ресторанам на территории Франции будет запрещено ставить электрические обогреватели на своих открытых террасах, сообщает "ЕвроПульс".

Новый запрет должен помочь стране экономить электроэнергию и приблизиться к нулевому выбросу парниковых газов в атмосферу – результату, которого Евросоюз планирует достичь к 2050 году. Это значит, что объем парниковых газов в странах ЕС не должен превышать того уровня, который способен поглотиться естественным путем.

Уличные обогреватели стали особенно популярны во Франции после 2008 года, когда в стране вступил в силу запрет на курение в закрытых помещениях, в том числе в ресторанах. Благодаря им кафе и рестораны смогли обслуживать клиентов на улице не только летом, но и в межсезонье и даже зимой. Особенно популярны обогреватели были на горнолыжных курортах.

Проблема в том, что их использование в разы увеличивает энергопотребление ресторана.