В ЛНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия

В ЛНР надеются, что Киев "найдет в себе силы" соблюдать перемирие

В ЛНР надеются, что Киев "найдет в себе силы" соблюдать перемирие

Он уточнил, что украинские силовики произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета в направлении позиций Народной милиции в районе Голубовского. По его словам, позже украинские силовики еще два раза открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.