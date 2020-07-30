В ЛНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия

ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики впервые обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики после введения дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе, заявил на брифинге в четверг начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия, введенные 27 июля, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что ополченцы нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией.
"Вопреки достигнутым договоренностям о перемирии украинские вооруженные формирования произвели провокационные обстрелы территории республики", - заявил журналистам Лещенко.
Он уточнил, что украинские силовики произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета в направлении позиций Народной милиции в районе Голубовского. По его словам, позже украинские силовики еще два раза открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Провокационные прострелы со стороны подразделений 93-й бригады (украинских силовиков - ред.) начались в 0.20 (совпадает с мск), сразу после завершения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ, с помощью которого осуществлялся контроль режима прекращения огня", - заявил Лещенко.