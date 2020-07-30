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В ЛНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия
Украинские силовики впервые обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики после введения дополнительных мер контроля за перемирием в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:15
ситуация в днр и лнр
смм обсе
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украина
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, сергей лещенко, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ЛНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия

11:15 30.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики впервые обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики после введения дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе, заявил на брифинге в четверг начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия, введенные 27 июля, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что ополченцы нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией.
Украинские военнослужащие
Вчера, 15:01
В ЛНР надеются, что Киев "найдет в себе силы" соблюдать перемирие
"Вопреки достигнутым договоренностям о перемирии украинские вооруженные формирования произвели провокационные обстрелы территории республики", - заявил журналистам Лещенко.
Он уточнил, что украинские силовики произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета в направлении позиций Народной милиции в районе Голубовского. По его словам, позже украинские силовики еще два раза открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Провокационные прострелы со стороны подразделений 93-й бригады (украинских силовиков - ред.) начались в 0.20 (совпадает с мск), сразу после завершения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ, с помощью которого осуществлялся контроль режима прекращения огня", - заявил Лещенко.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
27 июля, 16:18
В ЛНР прокомментировали заявления Киева о нарушении перемирия в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕСергей ЛещенкоДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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