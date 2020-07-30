МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готов оказать поддержку задержанным под Минском россиянам, если их права будут ущемлены, заявил глава Совета Валерий Фадеев.
"Если мы поймем, что есть ущемление прав российских граждан, мы будем этой темой заниматься. Пока информации недостаточно для принятия каких-либо решений", - сказал РИА Новости Фадеев.
По его словам, Совет наблюдает за развитием данных событий.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные под Минском россияне состояли в частной военной компании "Вагнер".