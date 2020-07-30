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В Тверской области умерли три пациента с коронавирусом
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 137 до 140, сообщает областное правительство. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тверская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область, общество

В Тверской области умерли три пациента с коронавирусом

11:14 30.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в коридоре госпиталя
Медицинский работник в коридоре госпиталя
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник в коридоре госпиталя. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 137 до 140, сообщает областное правительство.
На 29 июля количество летальных исходов составляло 137.
Машина скорой помощи
Вчера, 11:41Распространение нового коронавируса
В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 137
"Сто сорок человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждено 33 новых случая коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4567 случаев.
"За сутки выписано 11 человек, за весь период – 3821 заболевших", - информирует облправительство.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тверская областьОбщество
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