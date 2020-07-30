https://ria.ru/20200730/1575151962.html
В Тверской области умерли три пациента с коронавирусом
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 137 до 140, сообщает областное правительство. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:14
2020-07-30T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тверская область
общество
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тверская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область, общество