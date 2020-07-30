В Тверской области умерли три пациента с коронавирусом

В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 137

В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 137

"Сто сорок человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в области подтверждено 33 новых случая коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4567 случаев.