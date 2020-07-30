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В КБР 359 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях
Чуть больше 350 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии, доля выздоровевших в регионе превышает 92%, следует из сообщения... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:12
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В КБР 359 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях

11:12 30.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Чуть больше 350 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии, доля выздоровевших в регионе превышает 92%, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 70 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"В госпиталях в республике остается 359 пациентов, из которых 25 больных – в реанимациях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в Кабардино-Балкарии выявлены 16 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5962 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 23 пациента, всего выздоровевших – 5501.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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