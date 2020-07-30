В ОНК рассказали о состоянии генерала СК Дрыманова в СИЗО

"Мы его давно не видели, сразу заметили, что он сильно похудел. Мы уж заволновались о его здоровье, но оказалось, что он просто ведет ЗОЖ и занимается спортом", - сказала собеседница.

Литвинович добавила, что ждущий рассмотрения апелляции Дрыманов не ест после 16.00 и похудел на 12 килограммов.

В марте экс-начальник столичного главка СК РФ генерал Дрыманов был осужден на 12 лет колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках, защита обжаловала приговор.

Уголовное дело возбудили после перестрелки возле ресторана Elements 15 декабря 2015 года, которая обернулась одним из самых громких коррупционных скандалов в новейшей истории России. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.

В ходе последовавших разбирательств участники перестрелки оказались под арестом, и вот тогда-то, как выяснило следствие, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), доверенного лица Захария Калашова (Шакро Молодой), который принимал активное участие в инциденте. Деньги эти борцы с преступностью затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.