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В ОНК рассказали о состоянии генерала СК Дрыманова в СИЗО
Генерал СК РФ Александр Дрыманов, который содержится в СИЗО "Лефортово", ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, сообщила РИА Новости член столичной... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:12
марина литвинович
уголовное дело генерала дрыманова
онк
александр дрыманов
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
марина литвинович, уголовное дело генерала дрыманова, онк, александр дрыманов, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), москва

В ОНК рассказали о состоянии генерала СК Дрыманова в СИЗО

11:12 30.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Московском городском суде
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Московском городском суде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Московском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Генерал СК РФ Александр Дрыманов, который содержится в СИЗО "Лефортово", ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
"Мы его давно не видели, сразу заметили, что он сильно похудел. Мы уж заволновались о его здоровье, но оказалось, что он просто ведет ЗОЖ и занимается спортом", - сказала собеседница.
Литвинович добавила, что ждущий рассмотрения апелляции Дрыманов не ест после 16.00 и похудел на 12 килограммов.
В марте экс-начальник столичного главка СК РФ генерал Дрыманов был осужден на 12 лет колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках, защита обжаловала приговор.
Уголовное дело возбудили после перестрелки возле ресторана Elements 15 декабря 2015 года, которая обернулась одним из самых громких коррупционных скандалов в новейшей истории России. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.
Дверь зала судебных заседаний
28 июля, 16:01
Экс-следователь в Москве получил 4,5 года колонии за взятку
В ходе последовавших разбирательств участники перестрелки оказались под арестом, и вот тогда-то, как выяснило следствие, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), доверенного лица Захария Калашова (Шакро Молодой), который принимал активное участие в инциденте. Деньги эти борцы с преступностью затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.
Второй вменяемый Дрыманову эпизод связан с получением 9850 евро за покровительство от своего первого заместителя Дениса Никандрова, тоже осужденного за коррупцию, правда по другому делу. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на первом процессе Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.
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Марина ЛитвиновичУголовное дело генерала ДрымановаОНКАлександр ДрымановЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Москва
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