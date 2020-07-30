https://ria.ru/20200730/1575151724.html
В ОНК рассказали о состоянии генерала СК Дрыманова в СИЗО
Генерал СК РФ Александр Дрыманов, который содержится в СИЗО "Лефортово", ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, сообщила РИА Новости член столичной... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:12
2020-07-30T11:12
марина литвинович
уголовное дело генерала дрыманова
онк
александр дрыманов
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568779859_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_88914671196ccc6cb61124d2e2a10d68.jpg
https://ria.ru/20200728/1575054683.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568779859_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_88914671196ccc6cb61124d2e2a10d68.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568779859_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9ba3b6fbd52997ec36c01b100b11d96a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568779859_239:0:2287:2048_1400x0_80_0_0_358e9dfb2ed105773fab8e66c614a842.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина литвинович, уголовное дело генерала дрыманова, онк, александр дрыманов, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), москва
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Генерал СК
РФ Александр Дрыманов
, который содержится в СИЗО "Лефортово
", ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович
.
"Мы его давно не видели, сразу заметили, что он сильно похудел. Мы уж заволновались о его здоровье, но оказалось, что он просто ведет ЗОЖ и занимается спортом", - сказала собеседница.
Литвинович добавила, что ждущий рассмотрения апелляции Дрыманов не ест после 16.00 и похудел на 12 килограммов.
В марте экс-начальник столичного главка СК РФ генерал Дрыманов был осужден на 12 лет колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках, защита обжаловала приговор.
Уголовное дело возбудили после перестрелки возле ресторана Elements 15 декабря 2015 года, которая обернулась одним из самых громких коррупционных скандалов в новейшей истории России. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.
В ходе последовавших разбирательств участники перестрелки оказались под арестом, и вот тогда-то, как выяснило следствие, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), доверенного лица Захария Калашова (Шакро Молодой), который принимал активное участие в инциденте. Деньги эти борцы с преступностью затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.
Второй вменяемый Дрыманову эпизод связан с получением 9850 евро за покровительство от своего первого заместителя Дениса Никандрова, тоже осужденного за коррупцию, правда по другому делу. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на первом процессе Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.