В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Одиннадцатый день подряд число новых случаев Одиннадцатый день подряд число новых случаев коронавирусной инфекции Липецкой области оказывается менее 20 за сутки, сообщила администрация региона.

В Липецкой области более 20 случаев коронавируса за сутки регистрировались последний раз 19 июля.

"В Липецкой области – 14 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4536 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Всего в регионе выздоровели 3572 человека, 21 пациент умер, в том числе три медработника.

Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.