Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575151531.html
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Одиннадцатый день подряд число новых случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области оказывается менее 20 за сутки, сообщила администрация региона. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
липецкая область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_142:0:1879:1303_1400x0_80_0_0_aa34a35e16a098754bbf84ca378f007e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_359:0:1662:1303_1400x0_80_0_0_eae0cb45c1bdf12b80d8217b25adaef3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, липецкая область, общество

В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

11:09 30.07.2020
156
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Одиннадцатый день подряд число новых случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области оказывается менее 20 за сутки, сообщила администрация региона.
В Липецкой области более 20 случаев коронавируса за сутки регистрировались последний раз 19 июля.
"В Липецкой области – 14 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4536 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выздоровели 3572 человека, 21 пациент умер, в том числе три медработника.
Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛипецкая областьОбщество
Рекомендуем
Посетители у регистратуры
В пяти городах Подмосковья внедрили электронные карты пациентов
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Московском городском суде
В ОНК рассказали о состоянии генерала СК Дрыманова в СИЗО
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады
В Раде заявили об отсутствии альтернативы "Минску-2"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 230
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева
Рабочие группы по аудиту законов нужны всем регионам, считает Хабриева
Дачные участки в Подмосковье
Власти Подмосковья рассказали, во сколько обойдется отдых в регионе
Медицинский работник в коридоре госпиталя
В Тверской области умерли три пациента с коронавирусом
Пустая больничная койка
В Москве проверяют инфекционную больницу после сообщения о минировании
Пассажирский самолет
Бразилия открывает воздушные границы для иностранцев
Так художник представил себе эволюцию Вселенной и рождение эха Большого Взрыва
Ученые подтвердили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
В ВСУ зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Источник: в ПАСЕ надеются на проведение "настоящей" сессии в октябре
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
В Приморье продлили режим электронных очередей для грузовиков на границе
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт назвал задержание россиян в Белоруссии "спектаклем"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния