В пяти городах Подмосковья внедрили электронные карты пациентов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Электронные карты пациентов внедрили на базе 13 фельдшерско-акушерских пунктов, открытых в пяти городах Московской области, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Солнечногорске, Кашире, "В Московской области продолжается реализация проекта "Проактивный ФАП". 13 фельдшерско-акушерских пунктов, которые вошли в первый этап проекта, внедрили в работу электронные карты пациентов. Это ФАПы в Талдоме Коломне , Красногорске", - говорится в сообщении.

Ранее врачу или фельдшеру, работающему в ФАПе, приходилось тратить время на заполнение бумажной амбулаторной карты пациента, сегодня же необходимые сведения – о предыдущих приемах, назначениях, проводимых анализах, переведены в электронный вид, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова

"Эта информация доступна и для другого лечащего врача. Например, если медицинский специалист направляет пациента на более углубленное обследование из ФАПа в поликлинику", - добавила Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.

Кроме того, теперь фельдшеры осуществляют в ФАПе забор биоматериалов для проведения анализов, осматривают пациентов на наличие онкологических заболеваний видимой локализации.