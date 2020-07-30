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В пяти городах Подмосковья внедрили электронные карты пациентов
Электронные карты пациентов внедрили на базе 13 фельдшерско-акушерских пунктов, открытых в пяти городах Московской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:09
светлана стригункова
коломна
московская область (подмосковье)
кашира
общество
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коломна
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РИА Новости
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светлана стригункова , коломна, московская область (подмосковье), кашира, общество

В пяти городах Подмосковья внедрили электронные карты пациентов

11:09 30.07.2020
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Электронные карты пациентов внедрили на базе 13 фельдшерско-акушерских пунктов, открытых в пяти городах Московской области, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Московской области продолжается реализация проекта "Проактивный ФАП". 13 фельдшерско-акушерских пунктов, которые вошли в первый этап проекта, внедрили в работу электронные карты пациентов. Это ФАПы в Талдоме, Солнечногорске, Кашире, Коломне, Красногорске", - говорится в сообщении.
Москва
25 июня, 12:18
Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня
Ранее врачу или фельдшеру, работающему в ФАПе, приходилось тратить время на заполнение бумажной амбулаторной карты пациента, сегодня же необходимые сведения – о предыдущих приемах, назначениях, проводимых анализах, переведены в электронный вид, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"Эта информация доступна и для другого лечащего врача. Например, если медицинский специалист направляет пациента на более углубленное обследование из ФАПа в поликлинику", - добавила Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
Кроме того, теперь фельдшеры осуществляют в ФАПе забор биоматериалов для проведения анализов, осматривают пациентов на наличие онкологических заболеваний видимой локализации.
В перспективе на базе фельдшерско-акушерских пунктов могут внедрить возможность электронной записи на прием, рассказали в ведомстве.
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Светлана СтригунковаКоломнаМосковская область (Подмосковье)КашираОбщество
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