В Удмуртии более ста семей начали бизнес по социальному контракту

УФА, 30 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе 112 семей смогли начать собственный бизнес благодаря заключению социального контракта по нацпроекту "Демография" на сумму свыше 28 миллионов рублей.

"Поддержка населения на основании социального контракта с 2019 года осуществляется по нацпроекту "Демография", инициированному президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным . На данный момент в Удмуртии заключено 1833 социальных контракта на общую сумму более 163 миллионов рублей. На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности денежную помощь получили 112 семей Удмуртии на общую сумму более 28 миллионов рублей", - сказал журналистам Бречалов.

По словам главы Удмуртии, востребованными направлениями индивидуальной предпринимательской деятельности остаются парикмахерские, косметологические, массажные услуги, пошив одежды, изготовление готовых металлических изделий, производство мебели, ветеринарная деятельность, производство хлебобулочных изделий, ремонт цифровой техники, производство готовых кормов для животных, фотоуслуги, оказание услуг пассажирских перевозок населению и многое другое.

"Мы изначально говорили, что из всех национальных проектов для нас самые значимые – это проекты, связанные с развитием экономики. А реальная помощь населению в рамках нацпроекта "Демография" по средствам социального контракта – это вообще уникальная возможность повысить уровень и качество жизни граждан. В данном случае государство не просто выделяет деньги, а дает инструменты, которые позволят семье в дальнейшем самой себя обеспечить", - сказал Бречалов.

Он отметил, что учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с угрозой распространения на территории республики коронавируса, введена дополнительная региональная мера поддержки малоимущих семей в рамках предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства. Данная мера востребована в республике, особенно на территории сельских районов, и станет существенной поддержкой для семей в период действия ограничительных мер, создавая условия для самообеспечения как за счет регулярных натуральных поступлений от выращивания скотины и овощей, так и средств, вырученных от продажи выращенной продукции.