https://ria.ru/20200730/1575151197.html
В Москве проверяют инфекционную больницу после сообщения о минировании
Угроза "минирования" поступила в четверг в адрес инфекционной клинической больницы №1 на северо-западе Москвы, где проходят лечение больные коронавирусом,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:05
2020-07-30T11:05
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575149964.html
https://ria.ru/20200728/1575071193.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1400x0_80_0_0_fdafba205d001fd500726654dcaf78ce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия