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В Москве проверяют инфекционную больницу после сообщения о минировании
Угроза "минирования" поступила в четверг в адрес инфекционной клинической больницы №1 на северо-западе Москвы, где проходят лечение больные коронавирусом,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:05
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

В Москве проверяют инфекционную больницу после сообщения о минировании

11:05 30.07.2020
309
© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка
© Fotolia / xy
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза "минирования" поступила в четверг в адрес инфекционной клинической больницы №1 на северо-западе Москвы, где проходят лечение больные коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступила информация об угрозе взрыва в инфекционной больнице №1 по адресу: Волоколамское шоссе, дом 63, строение 1", - сказал собеседник агентства.
Отделение ПАО Сбербанк на одной из улиц в Москве
10:50
В Москве проверяют все отделения Сбербанка после сообщения о минировании
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.
Гипермаркет Ашан
28 июля, 20:49
Сообщение о минировании в "Ашане" на севере Москвы оказалось ложным
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Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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