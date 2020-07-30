https://ria.ru/20200730/1575151054.html
Бразилия открывает воздушные границы для иностранцев
Власти Бразилии приняли решение открыть въезд через воздушные границы для иностранных граждан, следует из документа, опубликованного в официальной газете... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:03
2020-07-30T11:05
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fdbea9cba870e4f9ca0ed90f29ca707b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, бразилия, в мире
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Власти Бразилии
приняли решение открыть въезд через воздушные границы для иностранных граждан, следует из документа, опубликованного в официальной газете правительства.
Воздушные границы оставались закрытыми для всех иностранцев с конца марта из-за ситуации с коронавирусом.
"Иностранные пассажиры, прибывающие в страну на непродолжительный срок до 90 дней, должны до посадки представить транспортной компании подтверждение наличия медицинской страховки, действующей в Бразилии и покрывающей весь период поездки", - говорится в документе.
Отмечается, что запрет на въезд через сухопутные и водные границы остается в силе еще в течение 30 дней. Кроме того, закрытыми для международных полетов до дальнейшего уведомления останутся аэропорты пяти штатов: Мату-Гросу-ду-Сул, Параиба, Рондония, Риу-Гранди-ду-Сул и Токантинс.
Число новых выявленных случаев COVID-19 в Бразилии за последние сутки составило более 69 тысяч, в общей сложности заразились 2 552 265 человек. Скончались 90 134 с выявленным коронавирусом. Выздоровели более 1,7 миллиона человек. Бразилия находится на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.