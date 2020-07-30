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Бразилия открывает воздушные границы для иностранцев
Власти Бразилии приняли решение открыть въезд через воздушные границы для иностранных граждан, следует из документа, опубликованного в официальной газете... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:05
туризм
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, бразилия, в мире

Бразилия открывает воздушные границы для иностранцев

11:03 30.07.2020 (обновлено: 11:05 30.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Бразилии приняли решение открыть въезд через воздушные границы для иностранных граждан, следует из документа, опубликованного в официальной газете правительства.
Воздушные границы оставались закрытыми для всех иностранцев с конца марта из-за ситуации с коронавирусом.
"Иностранные пассажиры, прибывающие в страну на непродолжительный срок до 90 дней, должны до посадки представить транспортной компании подтверждение наличия медицинской страховки, действующей в Бразилии и покрывающей весь период поездки", - говорится в документе.
Отмечается, что запрет на въезд через сухопутные и водные границы остается в силе еще в течение 30 дней. Кроме того, закрытыми для международных полетов до дальнейшего уведомления останутся аэропорты пяти штатов: Мату-Гросу-ду-Сул, Параиба, Рондония, Риу-Гранди-ду-Сул и Токантинс.
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Число новых выявленных случаев COVID-19 в Бразилии за последние сутки составило более 69 тысяч, в общей сложности заразились 2 552 265 человек. Скончались 90 134 с выявленным коронавирусом. Выздоровели более 1,7 миллиона человек. Бразилия находится на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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