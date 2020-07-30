Бразилия открывает воздушные границы для иностранцев

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Власти Бразилии приняли решение открыть въезд через воздушные границы для иностранных граждан, следует из документа, опубликованного в официальной газете правительства.

Воздушные границы оставались закрытыми для всех иностранцев с конца марта из-за ситуации с коронавирусом.

"Иностранные пассажиры, прибывающие в страну на непродолжительный срок до 90 дней, должны до посадки представить транспортной компании подтверждение наличия медицинской страховки, действующей в Бразилии и покрывающей весь период поездки", - говорится в документе.

Отмечается, что запрет на въезд через сухопутные и водные границы остается в силе еще в течение 30 дней. Кроме того, закрытыми для международных полетов до дальнейшего уведомления останутся аэропорты пяти штатов: Мату-Гросу-ду-Сул, Параиба, Рондония, Риу-Гранди-ду-Сул и Токантинс.

Число новых выявленных случаев COVID-19 в Бразилии за последние сутки составило более 69 тысяч, в общей сложности заразились 2 552 265 человек. Скончались 90 134 с выявленным коронавирусом. Выздоровели более 1,7 миллиона человек. Бразилия находится на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.