Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера

Она рассказала, что пыталась решить проблему с родственниками артиста мирным путем, однако они не пошли на диалог. По словам Бик, вскоре ей стали поступать анонимные угрозы.

"Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня или накалить ситуацию. Просто говорит: "Ксюш, есть такие слухи в твоем окружении — от тебя хотят избавиться", — цитирует ее " СтарХит ".

Перед смертью актер находился в реабилитационном центре, где не раз жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на жалобы. В СК уверены, что если бы актера вовремя направили в больницу, то врачи могли бы спасти его.