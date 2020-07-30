Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера.
Она рассказала, что пыталась решить проблему с родственниками артиста мирным путем, однако они не пошли на диалог. По словам Бик, вскоре ей стали поступать анонимные угрозы.
"Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня или накалить ситуацию. Просто говорит: "Ксюш, есть такие слухи в твоем окружении — от тебя хотят избавиться", — цитирует ее "СтарХит".
Вдова актера отметила, что планирует обратиться в СМИ, чтобы контролировать ситуацию извне.
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Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Согласно версии СК, причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Перед смертью актер находился в реабилитационном центре, где не раз жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на жалобы. В СК уверены, что если бы актера вовремя направили в больницу, то врачи могли бы спасти его.
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