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Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера
Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:41
дмитрий марьянов
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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дмитрий марьянов, следственный комитет россии (ск рф), общество

Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера

11:02 30.07.2020 (обновлено: 11:41 30.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Марьянов
Актер Дмитрий Марьянов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера.
Она рассказала, что пыталась решить проблему с родственниками артиста мирным путем, однако они не пошли на диалог. По словам Бик, вскоре ей стали поступать анонимные угрозы.

"Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня или накалить ситуацию. Просто говорит: "Ксюш, есть такие слухи в твоем окружении — от тебя хотят избавиться", — цитирует ее "СтарХит".

Вдова актера отметила, что планирует обратиться в СМИ, чтобы контролировать ситуацию извне.
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Перед смертью актер находился в реабилитационном центре, где не раз жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на жалобы. В СК уверены, что если бы актера вовремя направили в больницу, то врачи могли бы спасти его.
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