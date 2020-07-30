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В ВСУ зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев коронавируса зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 159 человек, выздоровели уже 612, сообщил в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
украина
в мире
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353
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ВСУ зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом

11:01 30.07.2020
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КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Двадцать новых случаев коронавируса зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 159 человек, выздоровели уже 612, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится шесть человек… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 14 человек. Состояние здоровья пациента удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
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По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВСУ болеют 159 человек, всего за время пандемии выздоровели - 612 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 580 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 68 794 случая инфицирования COVID-19, скончались 1673 человека, выздоровели 38 154.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
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