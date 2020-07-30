https://ria.ru/20200730/1575150813.html
В ВСУ зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев коронавируса зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 159 человек, выздоровели уже 612, сообщил в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:01
2020-07-30T11:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1575150813.jpg?1596096062
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, украина, в мире
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости.
Двадцать новых случаев коронавируса
зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 159 человек, выздоровели уже 612, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ
.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится шесть человек… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 14 человек. Состояние здоровья пациента удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook
.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВСУ болеют 159 человек, всего за время пандемии выздоровели - 612 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 580 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 68 794 случая инфицирования COVID-19, скончались 1673 человека, выздоровели 38 154.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.