Источник: в ПАСЕ надеются на проведение "настоящей" сессии в октябре

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В ПАСЕ надеются, что предстоящая осенняя сессия пройдет в нормальном режиме, но пояснили РИА Новости, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Ранее вице-спикер Госдумы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что проведение осенней сессии Ассамблеи планируется с 12 по 16 октября, и выразил надежду, что организация сможет начать работу в привычном формате.
Вчера, 13:30Толстой назвал даты осенней сессии ПАСЕ
"На данный момент мы все еще планируем "настоящую" сессию в Страсбурге, но, конечно, это будет зависеть (от ситуации с вирусом - ред.)", - сказал собеседник агентства в Ассамблее.
Ранее ПАСЕ из за пандемии уже отменила весеннюю сессию. Также, в том числе, из -за "постоянно меняющейся ситуации со здоровьем, связанной с COVID-19, и вытекающих из этого ограничений на поездки членов" ПАСЕ не отказалась от наблюдения за предстоящими 9 августа выборами президента Белоруссии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.