Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575150775.html
Источник: в ПАСЕ надеются на проведение "настоящей" сессии в октябре
В ПАСЕ надеются, что предстоящая осенняя сессия пройдет в нормальном режиме, но пояснили РИА Новости, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
петр толстой
госдума рф
воз
страсбург
парламентская ассамблея совета европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564027872_0:0:2592:1458_1400x0_80_0_0_574689f2dff04355b399f9942bc6f085.jpg
https://ria.ru/20200729/1575103640.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573458360.html
страсбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564027872_0:0:2592:1458_1400x0_80_0_0_574689f2dff04355b399f9942bc6f085.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564027872_0:0:2592:1944_1400x0_80_0_0_0c67afd4d1a58e0be7a70db3f310fc34.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564027872_296:0:2343:2047_1400x0_80_0_0_da1316f15e8f31f47ccd07c65c117d3d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, петр толстой, госдума рф, воз, страсбург, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Источник: в ПАСЕ надеются на проведение "настоящей" сессии в октябре

11:00 30.07.2020
75
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В ПАСЕ надеются, что предстоящая осенняя сессия пройдет в нормальном режиме, но пояснили РИА Новости, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Ранее вице-спикер Госдумы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что проведение осенней сессии Ассамблеи планируется с 12 по 16 октября, и выразил надежду, что организация сможет начать работу в привычном формате.
Петр Толстой
Вчера, 13:30
Толстой назвал даты осенней сессии ПАСЕ
"На данный момент мы все еще планируем "настоящую" сессию в Страсбурге, но, конечно, это будет зависеть (от ситуации с вирусом - ред.)", - сказал собеседник агентства в Ассамблее.
Ранее ПАСЕ из за пандемии уже отменила весеннюю сессию. Также, в том числе, из -за "постоянно меняющейся ситуации со здоровьем, связанной с COVID-19, и вытекающих из этого ограничений на поездки членов" ПАСЕ не отказалась от наблюдения за предстоящими 9 августа выборами президента Белоруссии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
25 июня, 13:01
ПАСЕ отменила летнюю сессию из-за ситуации с коронавирусом
010001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Петр ТолстойГосдума РФВОЗСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Рекомендуем
В ВСУ зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом
Тест на коронавирус
В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 264
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт назвал задержание россиян в Белоруссии "спектаклем"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 230
Пассажирский самолет
Бразилия открывает воздушные границы для иностранцев
Актер Дмитрий Марьянов
Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера
Валерий Цепкало
Жена белорусского политика Цепкало заявила о задержании сестры
Врач скорой помощи
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады
В Раде заявили об отсутствии альтернативы "Минску-2"
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков прокомментировал слова Трампа о защите Германии от России
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
СПЧ готов оказать поддержку задержанным под Минском россиянам
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Туристы рассказали, какой отдых предпочли бы прямо сейчас
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Московском городском суде
В ОНК рассказали о состоянии генерала СК Дрыманова в СИЗО
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
В Приморье продлили режим электронных очередей для грузовиков на границе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния