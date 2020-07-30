В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 264

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Самое большое количество смертей пациентов с коронавирусом за сутки зафиксировано в Свердловской области - 13, общее число летальных исходов достигло 264, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 20 342 случая, из них 215 – за последние сутки.
"Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 264", - говорится в сообщении.
Ранее за сутки фиксировалось не более 10 летальных случаев.
В штабе уточнили, что состояние 150 госпитализированных оценивается как тяжелое, 132 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 – на аппаратах ИВЛ. Также 746 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 16 375 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.