Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575150682.html
В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 264
Самое большое количество смертей пациентов с коронавирусом за сутки зафиксировано в Свердловской области - 13, общее число летальных исходов достигло 264,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
свердловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9c500ae73d7598cfaca0345c5cc96c24.jpg
1
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9c500ae73d7598cfaca0345c5cc96c24.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f103424d1bcc27c223273a93ab123810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_b97e12ca88fdc75d8b891ef1fa4fb99d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, свердловская область, общество

В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 264

10:59 30.07.2020
289
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Самое большое количество смертей пациентов с коронавирусом за сутки зафиксировано в Свердловской области - 13, общее число летальных исходов достигло 264, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 20 342 случая, из них 215 – за последние сутки.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 264", - говорится в сообщении.
Ранее за сутки фиксировалось не более 10 летальных случаев.
В штабе уточнили, что состояние 150 госпитализированных оценивается как тяжелое, 132 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 – на аппаратах ИВЛ. Также 746 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 16 375 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000102
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСвердловская областьОбщество
Рекомендуем
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Источник: в ПАСЕ надеются на проведение "настоящей" сессии в октябре
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 230
В ВСУ зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт назвал задержание россиян в Белоруссии "спектаклем"
Пустая больничная койка
В Москве проверяют инфекционную больницу после сообщения о минировании
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева
Рабочие группы по аудиту законов нужны всем регионам, считает Хабриева
Дачные участки в Подмосковье
Власти Подмосковья рассказали, во сколько обойдется отдых в регионе
Пассажирский самолет
Бразилия открывает воздушные границы для иностранцев
Врач скорой помощи
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Алексей Навальный перед началом своего выступления в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы
В словах Навального нашли призыв к свержению власти, сообщили СМИ
Валерий Цепкало
Жена белорусского политика Цепкало заявила о задержании сестры
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде рассказали о реакции на поправку о целостности России
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Тамбовской области выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
Актер Дмитрий Марьянов
Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков прокомментировал слова Трампа о защите Германии от России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния