Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575150619.html
США передали Узбекистану оборудование для 25 тысяч тестов на коронавирус
Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) передал министерству здравоохранения Узбекистана оборудование и материалы для проведения 25 тысяч тестов... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:58
коронавирус covid-19
агентство по международному развитию сша
узбекистан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:229:3093:1969_1400x0_80_0_0_1bf08043864fc2e98e5ba3ba57616d85.jpg
https://ria.ru/20200730/1575141596.html
узбекистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:229:3093:1969_1400x0_80_0_0_1bf08043864fc2e98e5ba3ba57616d85.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_90:0:2819:2047_1400x0_80_0_0_d9906e82117e415f883eb2e34fe41e96.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_431:0:2478:2047_1400x0_80_0_0_e96b5b769bd7620be02a6987d63ae38c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, агентство по международному развитию сша, узбекистан, сша, в мире

США передали Узбекистану оборудование для 25 тысяч тестов на коронавирус

10:58 30.07.2020
53
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ТАШКЕНТ, 30 июл – РИА Новости. Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) передал министерству здравоохранения Узбекистана оборудование и материалы для проведения 25 тысяч тестов на выявление нового коронавируса COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба посольства США в республике.
"CDC безвозмездно передали министерству здравоохранения Узбекистана медицинское и лабораторное оборудование и расходные материалы на сумму 902 тысячи долларов, которые позволят стране провести 25 тысяч тестов COVID-19 с использованием современного оборудования для полимеразной цепной реакции (ПЦР)", - говорится в релизе посольства.
С помощью предоставленного оборудования можно обнаружить присутствие вирусной ДНК в организме человека до появления симптомов, "позволяя органам здравоохранения очень рано изолировать пациента и разорвать цепь передачи", - сообщает дипмиссия.
Ранее CDC предоставил властям Узбекистана 2 миллиона долларов на закупку оборудования для тестирования COVID-19 и проверки на коронавирус в пунктах пропуска на границе республики с соседними странами.
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
08:02Распространение нового коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
Общий прямой вклад правительства США в поддержку усилий Узбекистана по борьбе с пандемией составляет более 6 миллионов долларов, добавили в посольстве. В частности, Агентство США по международному развитию (USAID) выделило властям страны на эти цели 4,2 миллиона долларов.
В Узбекистане число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составляет 22 872, скончались 132 пациента, 12 937 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
100010
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Агентство по международному развитию СШАУзбекистанСШАВ мире
Рекомендуем
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Источник: в ПАСЕ надеются на проведение "настоящей" сессии в октябре
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт назвал задержание россиян в Белоруссии "спектаклем"
В ВСУ зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом
Валерий Цепкало
Жена белорусского политика Цепкало заявила о задержании сестры
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
СПЧ готов оказать поддержку задержанным под Минском россиянам
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков прокомментировал слова Трампа о защите Германии от России
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани оценил ситуацию с коронавирусом в Иране
Пассажирский самолет
Бразилия открывает воздушные границы для иностранцев
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии заявил о возможном ограничении интернета
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
Азиатский банк развития поможет Таджикистану в борьбе с COVID-19
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
В МИД Белоруссии завершились встречи с главами дипмиссий России и Украины
Предприниматель Олег Тиньков
Суд в Лондоне по экстрадиции Тинькова в США перенесли на сентябрь
Врач
В Волжском завершили строительство первого корпуса инфекционной больницы
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
Политолог призвал ответить на угрозы США в адрес "Северного потока – 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния