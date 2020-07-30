США передали Узбекистану оборудование для 25 тысяч тестов на коронавирус

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

ТАШКЕНТ, 30 июл – РИА Новости. Центр Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) передал министерству здравоохранения Узбекистана оборудование и материалы для проведения 25 тысяч тестов на выявление нового коронавируса COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба посольства США в республике.

"CDC безвозмездно передали министерству здравоохранения Узбекистана медицинское и лабораторное оборудование и расходные материалы на сумму 902 тысячи долларов, которые позволят стране провести 25 тысяч тестов COVID-19 с использованием современного оборудования для полимеразной цепной реакции (ПЦР)", - говорится в релизе посольства.

С помощью предоставленного оборудования можно обнаружить присутствие вирусной ДНК в организме человека до появления симптомов, "позволяя органам здравоохранения очень рано изолировать пациента и разорвать цепь передачи", - сообщает дипмиссия.

Ранее CDC предоставил властям Узбекистана 2 миллиона долларов на закупку оборудования для тестирования COVID-19 и проверки на коронавирус в пунктах пропуска на границе республики с соседними странами.

Общий прямой вклад правительства США в поддержку усилий Узбекистана по борьбе с пандемией составляет более 6 миллионов долларов, добавили в посольстве. В частности, Агентство США по международному развитию ( USAID ) выделило властям страны на эти цели 4,2 миллиона долларов.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составляет 22 872, скончались 132 пациента, 12 937 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.