В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 230

ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число летальных случаев в регионе достигло 230, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"За прошедшие сутки зафиксировано пять летальных исходов инфицированных пациентов: четыре человека умерли от COVID-19, еще один — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 140 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 90 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5794 случая заражения COVID-19, в том числе 72 за последние сутки, выздоровели 4226 пациентов, на карантине остаются более 2,7 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.