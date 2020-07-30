В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 230

"За прошедшие сутки зафиксировано пять летальных исходов инфицированных пациентов: четыре человека умерли от COVID-19, еще один — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 140 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 90 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.