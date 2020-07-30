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В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 230
Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число летальных случаев в регионе достигло 230, сообщается на... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:57
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 230

10:57 30.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число летальных случаев в регионе достигло 230, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"За прошедшие сутки зафиксировано пять летальных исходов инфицированных пациентов: четыре человека умерли от COVID-19, еще один — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 140 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 90 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5794 случая заражения COVID-19, в том числе 72 за последние сутки, выздоровели 4226 пациентов, на карантине остаются более 2,7 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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