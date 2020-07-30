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Эксперт назвал задержание россиян в Белоруссии "спектаклем"
Задержание россиян в Белоруссии - это "постановочный спектакль" властей страны, рассчитанный на белорусских избирателей перед президентскими выборами 9 августа... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:39
задержание россиян под минском
богдан безпалько
валерий вакульчик
александр лукашенко
москва
минск
белоруссия
в мире
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Совершенно согласен с Богданом Анатольевичем. Нечего добавить на этот момент
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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задержание россиян под минском, богдан безпалько, валерий вакульчик, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, в мире

Эксперт назвал задержание россиян в Белоруссии "спектаклем"

10:56 30.07.2020 (обновлено: 13:39 30.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБогдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Задержание россиян в Белоруссии - это "постановочный спектакль" властей страны, рассчитанный на белорусских избирателей перед президентскими выборами 9 августа и страны Запада, считает российский эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Белорусские СМИ сообщили в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском якобы задержали "32 боевиков иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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"Что касается произошедшего, безусловно, это предвыборные игрища, это постановочный спектакль. Он рассчитан, во-первых, на внутреннего зрителя, запугать белорусов: смотрите, будет майдан. Причем этот "майдан", практически прямо говорится, организовывается со стороны России. И рассчитан на западного зрителя – смотрите, какие мы на самом деле свободные, независимые, мы даже можем дать пощечину России, несмотря на то, что мы от нее зависим и входим в интеграционный союз", - сказал Безпалько РИА Новости.
"Я это все расцениваю как пощечину в адрес России, в адрес нашего политического, военного руководства, в адрес вообще нашей страны, от которой, кстати, критически зависит Белоруссия и режим самого Александра Лукашенко", - отметил он.
Как считает эксперт, никакого отношения к дестабилизации обстановки в Белоруссии задержанные не имеют, скорее всего они двигались через страну транзитом.
"Люди, которые были задержаны, двигались группой, были одеты в одежду в стиле милитари. Это как минимум не предусмотрительно для тех, кто едет для того, чтобы, прежде всего, организовать какой-то переворот или хаос и при этом действовать скрытно. Это абсолютно нерационально и неразумно", - подчеркнул он.
Как отметил Безпалько, это безусловно недружественный шаг в отношении России, который Москва вряд ли сможет оставить без внимания. При этом, по мнению эксперта, Лукашенко понимает возможные негативные последствия для страны.
"Лукашенко идет ва-банк, поскольку для него главным является его ничем не ограниченная власть, он готов идти на все, и на обострение отношений с Россией и на любые преступления. Для него главное остаться у власти, в этом смысле он загнан в угол, его реальный рейтинг низок. Если допустить свободные честные демократические выборы хоть в какой-то степени в Белоруссии, он проиграет, поэтому он идет на абсолютно любые меры, в том числе и на обострение отношений с нашей страной, от которой он сам критически зависит", - считает аналитик.
Безпалько добавил, что Лукашенко рассчитывает на то, что Россия не станет предпринимать никаких действий из опасения имиджевых потерь и распада ряда интеграционных союзов.
Лукашенко в среду провел срочное совещание с членами Совета безопасности, ему доложили о ситуации в связи с задержанием "более трех десятков представителей иностранной частной военной компании". В ходе этого совещания председатель КГБ республики Валерий Вакульчик заявил, что задержанные под Минском россияне состояли в частной военной компании Вагнера. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что МИД республики пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по этому делу, поскольку не менее 14 из задержанных россиян "были зафиксированы" в Донбассе.
Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
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Задержание россиян под МинскомБогдан БезпалькоВалерий ВакульчикАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Когда уже Россия, перестанет нянчится с предателем Лукашенко.
30 июля, 10:59
Арсений Новиков
6910004
Совершенно согласен с Богданом Анатольевичем. Нечего добавить на этот момент
30 июля, 11:14
Ярослав Погодин
4000003
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