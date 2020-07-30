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Пушков прокомментировал слова Трампа о защите Германии от России
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, усомнившегося в необходимости защищать Германию от России. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:23
дональд трамп
алексей пушков
москва
германия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200730/1575140695.html
Это выгодно - защищать тех на кого не нападают. Армию не надо содержать, её содержит тот, кого "защищают".
37
Добавлю, что армия сша находится на территории германии не для защиты. Это оккупационная армия, оставшаяся с 45 года. Если германия подвегнется нападению (что звучит невероятно), американцы потребуют от немцев защиты их баз и военнослужащих, а при первой возможности свалят, даже не помахав рукой.
10
3
москва
германия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дональд трамп, алексей пушков, москва, германия, сша, в мире

Пушков прокомментировал слова Трампа о защите Германии от России

10:56 30.07.2020 (обновлено: 15:23 30.07.2020)
9634
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, усомнившегося в необходимости защищать Германию от России.
Пушков подчеркнул, что подобные сомнения оправданны, поскольку угрозы для ФРГ, как и в целом для Европы, со стороны России не существует. По словам сенатора, заявления об опасности со стороны Москвы делают в основном политики из Польши и Прибалтики, чтобы "повысить свою значимость".
"США могут спокойно вывести все свои войска из Европы", — написал Пушков в твиттере.
Перед этим американский лидер выразил недоумение, почему США должны защищать Германию от России, когда Берлин покупает у Москвы энергоносители.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии почти 12 тысяч американских военных, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальных передислоцируют в другие страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.
Американские военные
06:35
Российский постпред в Вене назвал вывод войск США выигрышем для Германии
22152149
Обсудить 3
Дональд ТрампАлексей ПушковМоскваГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Это выгодно - защищать тех на кого не нападают. Армию не надо содержать, её содержит тот, кого "защищают".
30 июля, 11:24
Геннадий Мелешкин
3321001
Добавлю, что армия сша находится на территории германии не для защиты. Это оккупационная армия, оставшаяся с 45 года. Если германия подвегнется нападению (что звучит невероятно), американцы потребуют от немцев защиты их баз и военнослужащих, а при первой возможности свалят, даже не помахав рукой.
30 июля, 12:36
Денис Чистов
811000
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