https://ria.ru/20200730/1575150469.html
Пушков прокомментировал слова Трампа о защите Германии от России
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, усомнившегося в необходимости защищать Германию от России. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:56
2020-07-30T15:23
дональд трамп
алексей пушков
москва
германия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200730/1575140695.html
Геннадий Мелешкин
Это выгодно - защищать тех на кого не нападают. Армию не надо содержать, её содержит тот, кого "защищают".
37
Денис Чистов
Добавлю, что армия сша находится на территории германии не для защиты. Это оккупационная армия, оставшаяся с 45 года. Если германия подвегнется нападению (что звучит невероятно), американцы потребуют от немцев защиты их баз и военнослужащих, а при первой возможности свалят, даже не помахав рукой.
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москва
германия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, алексей пушков, москва, германия, сша, в мире