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Жена белорусского политика Цепкало заявила о задержании сестры
Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника сообщила о задержании ее сестры, работающей в Белгазпромбанке. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:55
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
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РИА Новости
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353
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валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, минск, белоруссия, в мире

Жена белорусского политика Цепкало заявила о задержании сестры

10:55 30.07.2020
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© Фото : предоставлено штабом Валерия ЦепкалоВалерий Цепкало
Валерий Цепкало
© Фото : предоставлено штабом Валерия Цепкало
Валерий Цепкало. Архивное фото
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника сообщила о задержании ее сестры, работающей в Белгазпромбанке.
"Мою сестру, сотрудницу Белгазпромбанка, сегодня неизвестные люди в гражданском прямо на парковке посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении... Может, это МВД для дачи показаний, может, КГБ, причины задержания неизвестны. Я расцениваю это, как политическое давление", - заявила Цепкало журналистам в четверг в Минске.
Валерий Цепкало
Вчера, 10:47
Супруга Цепкало рассказала, почему экс-кандидат выехал именно в Россию
Она добавила, что "получила повестку в МВД: вызывают для дачи показаний по делу, которое было заведено против моего супруга Валерия Цепкало (по заявлению от - ред.) турецкоподданного гражданина". По словам Цепкало, утром в четверг она поедет для дачи показаний в "управление по борьбе с организованной преступностью".
Ранее белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, глава ассоциации "Турецкий капитал", подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений. Согласно исковому заявлению, бизнесмен считает, что во время стрима, который прошел 7 июля, Цепкало представил его мошенником, сообщив не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Он требует от Цепкало удалить видео с заявлениями со своего канала, разместить там опровержение с пояснением, что видео удалено, потому что не соответствует действительности.
Источник в окружении экс-кандидата в президенты Цепкало 24 июля сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, Цепкало выехал в четверг вечером вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста и сейчас находится в Москве, но может вернуться до выборов 9 августа.
Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу. В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.
Светлана Тихановская
15 июля, 03:13
Тихановская осудила задержания на незаконных акциях в Белоруссии
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Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкМинскБелоруссияВ мире
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