Жена белорусского политика Цепкало заявила о задержании сестры

МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Жена экс-кандидата в президенты Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника сообщила о задержании ее сестры, работающей в Белгазпромбанке

"Мою сестру, сотрудницу Белгазпромбанка, сегодня неизвестные люди в гражданском прямо на парковке посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении... Может, это МВД для дачи показаний, может, КГБ, причины задержания неизвестны. Я расцениваю это, как политическое давление", - заявила Цепкало журналистам в четверг в Минске

Она добавила, что "получила повестку в МВД: вызывают для дачи показаний по делу, которое было заведено против моего супруга Валерия Цепкало (по заявлению от - ред.) турецкоподданного гражданина". По словам Цепкало, утром в четверг она поедет для дачи показаний в "управление по борьбе с организованной преступностью".

Ранее белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, глава ассоциации "Турецкий капитал", подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений. Согласно исковому заявлению, бизнесмен считает, что во время стрима, который прошел 7 июля, Цепкало представил его мошенником, сообщив не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Он требует от Цепкало удалить видео с заявлениями со своего канала, разместить там опровержение с пояснением, что видео удалено, потому что не соответствует действительности.

Источник в окружении экс-кандидата в президенты Цепкало 24 июля сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, Цепкало выехал в четверг вечером вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста и сейчас находится в Москве, но может вернуться до выборов 9 августа.