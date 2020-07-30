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Аналитики выяснили, на что потратили россияне часть выплат на детей
Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов: объем возврата долгов граждан в пользу микрофинансовых организаций начал расти, когда... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:03
общество
коронавирус в россии
россия
экономика
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
общество, коронавирус в россии, россия, экономика

Аналитики выяснили, на что потратили россияне часть выплат на детей

11:14 30.07.2020 (обновлено: 19:03 30.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов: объем возврата долгов граждан в пользу микрофинансовых организаций начал расти, когда была выплачена большая часть президентских пособий на детей, к такому выводу пришли аналитики входящего в группу "Тинькофф" платежного сервиса CloudPayments.
Аналитики изучили обороты 133 микрофинансовых организаций (МФО). Для того чтобы оценить влияние выплат президентских пособий в десять тысяч рублей на ребенка до 16 лет на объем возвратов долгов населения перед МФО, объем выплат долгов за неделю с 6 по 12 апреля сравнивался с объемом выплат в последующие недели вплоть до 19 июля. Период с 6 по 12 апреля выбран в качестве базы для сравнения, так как это первая полная неделя после того, как ограничения, связанные с самоизоляцией, вступили в силу.
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"Выплаты президентских пособий на детей помогли россиянам вернуть долги в МФО. По результатам, полученным в ходе анализа, только по итогам второй недели июня, когда большая часть президентских пособий на детей была выплачена (выплаты первой волны осуществлялись с 1 июня), объем возврата долгов граждан в пользу МФО начал расти. До этого динамика возвратов была нисходящей, причем ее пик (-30% к базовой неделе) пришелся на первую неделю июня", — пришли к выводу аналитики.
Изменение тренда и рост возвратов долгов связаны с тем, что полученные пособия помогли людям улучшить свое финансовое положение и постепенно начать закрывать скопившиеся долги. А также 23 июня была анонсирована новость о второй волне выплат, что спровоцировало позитивные ожидания и стимулировало возврат долгов, пояснил гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Объем возвратов за неделю с 29 июня по 5 июля на девять процентов ниже, чем в базовую, а объем за неделю с 6 по 12 июля — уже на восемь процентов. Далее, во второй половине июля, объемы возвратов долгов перед МФО снова снижаются.
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"Пик погашений пришелся на 1 июля — старт второго этапа господдержки. Если сравнивать с соответствующим периодом мая, объем выплат 1 июля вырос на 107%, а 2 июля — на 80%". Из статистики компании следует, что в первый день июля обороты МФО были выше, чем 10-го или 20-го числа, когда россиянам обычно начисляются зарплаты", — отметил Спиридонов.
Растущая динамика увеличения объемов выплат задолженности связана с частичной отменой мер ограничения и началом работы многих предприятий, указал, в свою очередь, представитель сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер". Совпадение пиков выплат с днями получения зарплат и их наивысшие уровни относительно прочих дней месяца свидетельствуют о том, что россияне стали четче видеть собственные финансовые перспективы и предпочли при первой же возможности рассчитаться с кредиторами, уверены в компании.
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"В первые числа июня и июля мы действительно фиксировали прирост объемов погашений задолженности по отношению к первым числам мая. Но характер данного прироста больше связываем с другой тенденцией: на первые числа каждого месяца традиционно приходятся значительные объемы выдач микрозаймов. Соответственно, при условии, что заемщики в большинстве случаев сейчас выбирают максимальные сроки кредитования (30 дней), период погашения займов приходится на первые числа следующего месяца", — сказали в компании.
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