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В Москве украли купленную на аукционе картину Сычкова
В столице у мужчины украли картину стоимостью 2,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:05
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
москва, происшествия

В Москве украли купленную на аукционе картину Сычкова

10:50 30.07.2020 (обновлено: 15:05 30.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В столице у мужчины украли картину стоимостью 2,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Владелец обратился в полицию и рассказал, что в 2018 году купил на аукционе эту работу и отдал ее на хранение знакомой.
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До ноября 2019 года они общались, но после этого женщина перестала выходить на связь.
"Как стало известно со слов ее дочери, они временно уехали и скоро вернут деньги или картину", — добавили в ведомстве.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о картине "Подруги" авторства Федота Сычкова.
Художник прославился работами о сельской жизни.
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