https://ria.ru/20200730/1575149964.html
В Москве проверяют все отделения Сбербанка после сообщения о минировании
В Москве начались проверки всех отделений Сбербанка после сообщения от неизвестных о том, что там якобы заложены бомбы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:50
2020-07-30T11:16
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сбербанк россии
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200728/1575071193.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сбербанк россии, москва, происшествия