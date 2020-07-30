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В Москве проверяют все отделения Сбербанка после сообщения о минировании
В Москве начались проверки всех отделений Сбербанка после сообщения от неизвестных о том, что там якобы заложены бомбы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:16
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сбербанк россии
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сбербанк россии, москва, происшествия

В Москве проверяют все отделения Сбербанка после сообщения о минировании

10:50 30.07.2020 (обновлено: 11:16 30.07.2020)
2753
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтделение ПАО "Сбербанк" на одной из улиц в Москве
Отделение ПАО Сбербанк на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Отделение ПАО "Сбербанк" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Москве начались проверки всех отделений Сбербанка после сообщения от неизвестных о том, что там якобы заложены бомбы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 10.15 поступила информация об угрозе взрыва во всех отделениях Сбербанка в Москве, ведется проверка", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.
Гипермаркет Ашан
28 июля, 20:49
Сообщение о минировании в "Ашане" на севере Москвы оказалось ложным
040150
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сбербанк РоссииМоскваПроисшествия
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