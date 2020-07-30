В Хакасии медики получат повышенные отпускные за работу с COVID-19

"Специалистам, работающим с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией, повышенные отпускные будут начисляться в части федеральных стимулирующих выплат за счет средств федерального бюджета. На эти цели в Хакасию поступили 12 миллионов 700 тысяч рублей. Это не все деньги, а лишь одна пятая от общей суммы, так как в отпуск медработники будут уходить поочередно. Повышенные отпускные выплаты получат более 1200 специалистов медучреждений… Выплаты отпускникам поступят на счета до 5 августа", - сообщили в минздраве.