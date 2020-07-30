В Хакасии медики получат повышенные отпускные за работу с COVID-19

КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Повышенные отпускные медикам Хакасии за работу с пациентами с коронавирусом поступят на их счета до 5 августа, сообщила пресс-служба минздрава республики.
Ранее на телеканале "Вести Хакасия" вышел материал, в котором утверждалось, что в редакцию поступили два анонимных звонка от водителей "скорой" из Абакана, которые рассказали, что вынуждены отстаивать повышенные отпускные.
В мае сообщалось, что глава республики Валентин Коновалов получил представление прокуратуры из-за нарушений при выплате медикам. Все замечания были устранены. После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 миллионов рублей.
"Специалистам, работающим с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией, повышенные отпускные будут начисляться в части федеральных стимулирующих выплат за счет средств федерального бюджета. На эти цели в Хакасию поступили 12 миллионов 700 тысяч рублей. Это не все деньги, а лишь одна пятая от общей суммы, так как в отпуск медработники будут уходить поочередно. Повышенные отпускные выплаты получат более 1200 специалистов медучреждений… Выплаты отпускникам поступят на счета до 5 августа", - сообщили в минздраве.
В ведомстве добавили, что стимулирующие выплаты сотрудникам медучреждений за работу с пациентами с COVID-19 по двум федеральным постановлениям осуществляются уже несколько месяцев. В этот период специалисты в отпуск не ходили.
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