При обрушении пород на шахте в Донецке пострадал горняк

ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Один горняк пострадал при обрушении горных пород на шахте имени Засядько в Донецке, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Донецк, государственное предприятие "Шахта имени Засядько" - в монтажном ходке восточной уклонной лавы №3 произошло обрушение горных пород, застигнут один человек. Пострадавший 1964 года рождения извлечен из-под завала и госпитализирован", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Шахта имени Засядько - одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине - была введена в эксплуатацию в 1958 году. Ранее на шахте произошел ряд крупных катастроф, в частности, в 2007 году в результате взрыва метановоздушной смеси погиб 101 шахтер. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.