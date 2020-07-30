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При обрушении пород на шахте в Донецке пострадал горняк
Один горняк пострадал при обрушении горных пород на шахте имени Засядько в Донецке, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:48
шахта имени засядько
донецкая народная республика
в мире
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РИА Новости
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шахта имени засядько, донецкая народная республика, в мире

При обрушении пород на шахте в Донецке пострадал горняк

10:48 30.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабота шахтеров
Работа шахтеров
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Работа шахтеров. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Один горняк пострадал при обрушении горных пород на шахте имени Засядько в Донецке, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Донецк, государственное предприятие "Шахта имени Засядько" - в монтажном ходке восточной уклонной лавы №3 произошло обрушение горных пород, застигнут один человек. Пострадавший 1964 года рождения извлечен из-под завала и госпитализирован", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Шахта имени Засядько - одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине - была введена в эксплуатацию в 1958 году. Ранее на шахте произошел ряд крупных катастроф, в частности, в 2007 году в результате взрыва метановоздушной смеси погиб 101 шахтер. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.
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20 мая, 13:41
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Шахта имени ЗасядькоДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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