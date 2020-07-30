https://ria.ru/20200730/1575149485.html
Суд в Лондоне по экстрадиции Тинькова в США перенесли на сентябрь
Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, запланированное на 31... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:46
2020-07-30T10:48
олег тиньков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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олег тиньков, лондон, сша, в мире
ЛОНДОН, 30 июл – РИА Новости, Наталья Копылова.
Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне
по делу об экстрадиции в США
российского бизнесмена Олега Тинькова
, запланированное на 31 июля, вновь перенесено на 25 сентября, сообщил РИА Новости официальный представитель суда.
"Судья отложил дело до 25 сентября", - сообщил собеседник агентства.
Заседание по экстрадиции Тинькова переносится уже в третий раз, первоначально слушания были намечены на 17 апреля, затем они были перенесены на 13 июля, позже – на 31 июля.
Предполагается, что заседание будет носить технический характер, на котором сам Тиньков присутствовать не будет. После того как юристы с обеих сторон определят порядок дальнейших слушаний, будут назначены даты заседаний по существу.
Судебное разбирательство по экстрадиции российского банкира проходит в Лондоне по запросу минюста США, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.
Тиньков в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале июля он перенес операцию по трансплантации костного мозга, а после сообщил, что реабилитация проходит хорошо. Судебным делом занимается команда юристов.