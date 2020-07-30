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Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Количество новых случаев коронавируса в Москве держится на низком уровне с начала июля, число новых случаев в четверг на 9% меньше, чем месяц назад, сообщает... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

10:45 30.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Количество новых случаев коронавируса в Москве держится на низком уровне с начала июля, число новых случаев в четверг на 9% меньше, чем месяц назад, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых заболевших на 9% меньше, чем месяц назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 47,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,6% – от 46 до 65 лет, 12,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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