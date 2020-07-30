Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"В столице подтверждено 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых заболевших на 9% меньше, чем месяц назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 47,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,6% – от 46 до 65 лет, 12,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.