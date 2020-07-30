Власти Подмосковья рассказали, во сколько обойдется отдых в регионе

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Самый бюджетный город для отдыха в Самый бюджетный город для отдыха в Московской области среди приоритетных туристических территорий – это Клин, там среднесуточная сумма для туриста составит порядка 7,2 тысячи рублей, самым дорогим для приезжающих станет отдых в Серпухове, где средний чек варьируется в пределах от 9,8 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в региональном Комитете по туризму.

"Средний чек туриста, отдыхающего в Подмосковье – здесь также берем в расчет и курорты, – например, в Клину составляет 7,2 тысячи рублей, что является самым минимумом в регионе. То есть в эту сумму входят – ночевка, питание, отдых, сувениры, логистика по местности, экскурсии. Это средняя цена отеля, средний чек в ресторане. Следующий город региона, где невысокий средний чек – это Коломна, там он составит порядка 8,4 тысячи рублей. Кстати, там нет ни одного отеля четыре звезды, что снижает стоимость тура", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Клину не так много объектов показа и событийных мероприятий, поэтому средний чек получается ниже. Зато там можно посетить музей-заповедник П.И. Чайковского, музей елочной игрушки "Клинское подворье", антимузей "Станция дачная". Также в городе ежегодно проходит фестиваль Чайковского. В Коломне много интересных музеев, но там нет объектов для размещения туристов выше трех звезд, поэтому средний чек получается низким при большом количестве вариантов досуга, объяснил представитель комитета. Он посоветовал посетить, например, местный кремль, музей "Коломенская пастила", ферму "Экодеревушка".

Самые дорогие города для отдыха в Подмосковье – это Серпухов, где средний чек в сутки на человека составляет около 9,8 тысячи рублей, Истра – 9,5 тысячи рублей и Сергиев Посад – 9,3 тысячи рублей.

В Серпухове расположен один из лучших музеев – Серпуховский историко-художественный музей, предлагающий разнообразные экскурсии. Также там можно посетить музеи хлеба и пожарного дела, Приокско-террасный заповедник, Дом Альпаки, ферму "Русский страус". Кроме этого, в городе хороший гастрономический комплекс, отметил собеседник агентства.