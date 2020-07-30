Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575149235.html
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 259 и достигло 38 196, еще пять человек скончались, сообщается в РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_774d99eec02a058a458471edb64f2e75.jpg
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_774d99eec02a058a458471edb64f2e75.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_4758df8a819e0a5e10ee920afec01db7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_722f3a08b86c1682e180c1a44edb735b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч

10:41 30.07.2020
546
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 259 и достигло 38 196, еще пять человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В среду власти республики сообщали о 37 937 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 723 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"В Армении подтверждены 38 196 случаев коронавируса. Вылечились 28 366 пациентов. Скончались 728 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 8877 пациентов, проведены 161 754 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
Рекомендуем
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
В Приморье продлили режим электронных очередей для грузовиков на границе
Москва
В Москве выявили 678 новых случаев коронавируса
Дачные участки в Подмосковье
Власти Подмосковья рассказали, во сколько обойдется отдых в регионе
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии заявил о возможном ограничении интернета
Машина скорой помощи
В России за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Тегеран
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч
Предприниматель Олег Тиньков
Суд в Лондоне по экстрадиции Тинькова в США перенесли на сентябрь
Медицинский работник и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выписали 9322 человека после COVID-19 за сутки
ИИ-процессор
Россияне пока считают ИИ чудом, показало исследование
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 37 937
Работа шахтеров
При обрушении пород на шахте в Донецке пострадал горняк
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1160
В ВСУ зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния