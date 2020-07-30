В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч

ЕРЕВАН, 30 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 259 и достигло 38 196, еще пять человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В среду власти республики сообщали о 37 937 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 723 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 38 196 случаев коронавируса. Вылечились 28 366 пациентов. Скончались 728 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 8877 пациентов, проведены 161 754 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.