https://ria.ru/20200730/1575149217.html
В Тюменской области введена в строй 3 очередь молочно-товарного комплекса
В Тюменской области введена в эксплуатацию третья очередь молочно-товарного комплекса на шесть тысяч голов дойного стада мощностью 55 тысяч тонн молока в год,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:50
2020-07-30T10:50
тюменская область
александр моор
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РИА Новости
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александр моор
ТЮМЕНЬ, 30 июл – РИА Новости. В Тюменской области введена в эксплуатацию третья очередь молочно-товарного комплекса на шесть тысяч голов дойного стада мощностью 55 тысяч тонн молока в год, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Выход такого крупного комплекса на полную проектную мощность имеет большое значение для развития агропромышленной отрасли региона: высокотехнологичное производство, внедрение новых технологий в животноводстве и, конечно, создание новых рабочих мест с достойной заработной платой", - заявил губернатор области Александр Моор
, принявший участие в онлайн церемонии запуска.
По его словам, "Тюменские молочные фермы" — это флагман производства молока. "Вслед за ним в области открываются все новые производства. В 2019 году запущена молочная ферма "Петелино" в Ялуторовском районе, в ближайшее время ожидаем завершения инвестпроекта ООО "Агрофирма "Междуречье"" в Ярковском районе. И интерес инвесторов к развитию этого направления именно в нашей области сохраняется", — отметил Моор.
Комплекс построен группой компаний "Дамате" в Голышмановском городском округе. Проект профинансирован из собственных средств компании и за счет кредитных ресурсов АО "Россельхозбанк". Инвестиции в строительство третьей очереди составили один миллиард рублей.
По данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, в прошлом году производство молока в сельскохозяйственных организациях региона (без автономных округов) выросло на 6,5% относительно предыдущего года - это выше среднего показателя по стране на 4,5%.