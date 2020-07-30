В Тюменской области введена в строй 3 очередь молочно-товарного комплекса

ТЮМЕНЬ, 30 июл – РИА Новости. В Тюменской области введена в эксплуатацию третья очередь молочно-товарного комплекса на шесть тысяч голов дойного стада мощностью 55 тысяч тонн молока в год, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Выход такого крупного комплекса на полную проектную мощность имеет большое значение для развития агропромышленной отрасли региона: высокотехнологичное производство, внедрение новых технологий в животноводстве и, конечно, создание новых рабочих мест с достойной заработной платой", - заявил губернатор области Александр Моор , принявший участие в онлайн церемонии запуска.

По его словам, "Тюменские молочные фермы" — это флагман производства молока. "Вслед за ним в области открываются все новые производства. В 2019 году запущена молочная ферма "Петелино" в Ялуторовском районе, в ближайшее время ожидаем завершения инвестпроекта ООО "Агрофирма "Междуречье"" в Ярковском районе. И интерес инвесторов к развитию этого направления именно в нашей области сохраняется", — отметил Моор.

Комплекс построен группой компаний "Дамате" в Голышмановском городском округе. Проект профинансирован из собственных средств компании и за счет кредитных ресурсов АО "Россельхозбанк". Инвестиции в строительство третьей очереди составили один миллиард рублей.