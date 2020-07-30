Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200730/1575149217.html
В Тюменской области введена в строй 3 очередь молочно-товарного комплекса
В Тюменской области введена в эксплуатацию третья очередь молочно-товарного комплекса на шесть тысяч голов дойного стада мощностью 55 тысяч тонн молока в год,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:50
тюменская область
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149509_0:32:1000:596_1400x0_80_0_0_12b2ad8ee6ebf61391e2596ca5b4c869.jpg
https://ria.ru/20200722/1574734151.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149509_0:32:1000:596_1400x0_80_0_0_12b2ad8ee6ebf61391e2596ca5b4c869.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149509_78:0:967:667_1400x0_80_0_0_f6ec47d883259859a1d9d0b58cf5f8ac.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149509_180:0:847:667_1400x0_80_0_0_d423569c099cdb8abfc9ca24e0e6ff54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор

В Тюменской области введена в строй 3 очередь молочно-товарного комплекса

10:50 30.07.2020
1572
© Фото : пресс-служба Правительства Тюменской областиКомпания "Дамате" запустила третью очередь молочно-товарного комплекса в Тюменской области
Компания Дамате запустила третью очередь молочно-товарного комплекса в Тюменской области
© Фото : пресс-служба Правительства Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 30 июл – РИА Новости. В Тюменской области введена в эксплуатацию третья очередь молочно-товарного комплекса на шесть тысяч голов дойного стада мощностью 55 тысяч тонн молока в год, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Выход такого крупного комплекса на полную проектную мощность имеет большое значение для развития агропромышленной отрасли региона: высокотехнологичное производство, внедрение новых технологий в животноводстве и, конечно, создание новых рабочих мест с достойной заработной платой", - заявил губернатор области Александр Моор, принявший участие в онлайн церемонии запуска.
По его словам, "Тюменские молочные фермы" — это флагман производства молока. "Вслед за ним в области открываются все новые производства. В 2019 году запущена молочная ферма "Петелино" в Ялуторовском районе, в ближайшее время ожидаем завершения инвестпроекта ООО "Агрофирма "Междуречье"" в Ярковском районе. И интерес инвесторов к развитию этого направления именно в нашей области сохраняется", — отметил Моор.
Комплекс построен группой компаний "Дамате" в Голышмановском городском округе. Проект профинансирован из собственных средств компании и за счет кредитных ресурсов АО "Россельхозбанк". Инвестиции в строительство третьей очереди составили один миллиард рублей.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
22 июля, 17:25Тюменская область
В Тюменской области на нацпроекты 2020 году выделят более 19 млрд рублей
По данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, в прошлом году производство молока в сельскохозяйственных организациях региона (без автономных округов) выросло на 6,5% относительно предыдущего года - это выше среднего показателя по стране на 4,5%.
800000
Обсудить 0
Тюменская областьАлександр Моор
Рекомендуем
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
ФАС: нужны равные условия лизингодателям при поставке автобусов в регионы
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Йогурт
Объем производства йогуртов в Подмосковье вырос на 10%
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Порт Ванино вступился за не понравившийся Дегтяреву метод перевалки угля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
"Норникель" внедрит мониторинг грунта под производственными объектами
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Новикомбанк лидирует по темпам роста кредитного портфеля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния