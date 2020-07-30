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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и ветра до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:41
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

10:41 30.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и ветра до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о грозе в Москве действует до 21.00 30 июля, а предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду при грозе - до 20.00 30 июля. В Подмосковье предупреждение о грозе и ветре действует до 20.00 30 июля.
Дождь в Москве
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В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
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ПогодаГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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