https://ria.ru/20200730/1575149152.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и ветра до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:41
2020-07-30T10:41
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574357057_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5ff57425ba75b151ac76803096685f87.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество