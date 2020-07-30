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Распространение нового коронавируса
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В Москве выявили 678 новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 678, Свердловской области - 215, Ханты-Мансийском автономном округе - 172, сообщили... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:38
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
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РИА Новости
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353
60
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В Москве выявили 678 новых случаев коронавируса

10:38 30.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 678, Свердловской области - 215, Ханты-Мансийском автономном округе - 172, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 678, 2. Свердловская область - 215, 3. Ханты-Мансийский АО - 172", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Ненецком автономном округе - пять, Еврейской автономном области, Севастополе - один.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваСевастопольОбщество
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