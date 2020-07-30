Назван самый популярный новый сериал в России в первом полугодии

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Сериал "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной стал самым популярным у россиян среди других проектов в первой половине 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "Кино Mail.ru".

Премьера экранизации состоялась в апреле. В центре сюжета – история татарской крестьянки Зулейхи (Чулпан Хаматова), которая вместе с сотнями других переселенцев отправляется по каторжному маршруту в Сибирь.

"В "Кино Mail.ru" проанализировали просмотры страниц и количество оценок, выставленных пользователями сервиса сериалам-новинкам с января по июнь текущего года", – рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.

В десятку любимых сериалов также вошли "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли, второй сезон драматического сериала Паоло Соррентино "Новый Папа" о внутренней жизни Ватикана, "Магомаев" про историю любви знаменитого советского исполнителя и оперной певицы Татьяны Синявской, "Колл-центр" от режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, криминальная комедия "Мир! Дружба! Жвачка!", научно-фантастический сериал-вестерн "Мир дикого запада", основанный на одноименном романе Стивена Кинга американский мини-сериал "Чужак" и сериалы "Патриот" и "Ищейка".