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Назван самый популярный новый сериал в России в первом полугодии
Сериал "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной стал самым популярным у россиян среди других проектов в первой половине 2020 года,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:52
культура
кино и сериалы
новости культуры
гузель яхина
максим матвеев
стивен кинг
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156030/93/1560309365_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d3b8e4d35ff0c6141237354b79847dba.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, гузель яхина, максим матвеев, стивен кинг

Назван самый популярный новый сериал в России в первом полугодии

10:50 30.07.2020 (обновлено: 10:52 30.07.2020)
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© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"
Съемки сериала Зулейха открывает глаза
© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Сериал "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной стал самым популярным у россиян среди других проектов в первой половине 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "Кино Mail.ru".
Премьера экранизации состоялась в апреле. В центре сюжета – история татарской крестьянки Зулейхи (Чулпан Хаматова), которая вместе с сотнями других переселенцев отправляется по каторжному маршруту в Сибирь.
"В "Кино Mail.ru" проанализировали просмотры страниц и количество оценок, выставленных пользователями сервиса сериалам-новинкам с января по июнь текущего года", – рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
В десятку любимых сериалов также вошли "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли, второй сезон драматического сериала Паоло Соррентино "Новый Папа" о внутренней жизни Ватикана, "Магомаев" про историю любви знаменитого советского исполнителя и оперной певицы Татьяны Синявской, "Колл-центр" от режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, криминальная комедия "Мир! Дружба! Жвачка!", научно-фантастический сериал-вестерн "Мир дикого запада", основанный на одноименном романе Стивена Кинга американский мини-сериал "Чужак" и сериалы "Патриот" и "Ищейка".
Отмечается, что в число популярных западных сериалов попали британский телесериал "Убивая Еву", основанный на серии романов Люка Дженнингса, и "Миллиарды" про противостояние амбициозного финансиста с Уолл-стрит и федерального прокурора.
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КультураКино и сериалыНовости культурыГузель ЯхинаМаксим МатвеевСтивен Кинг
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