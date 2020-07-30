Кандидат в президенты Белоруссии заявил о возможном ограничении интернета

МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев сообщил журналистам в четверг, что на встрече в ЦИК было заявлено о возможности ограничения интернета в стране при необходимости.
"Я спросил (у госсекретаря Совбеза - ред.) про возможное ограничение интернета. Мне был дан ответ, что в случае, если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то они не исключают (возможность - ред.) отключить интернет", - сказал он после встречи в ЦИК с участием кандидатов в президенты и госсекретаря совбеза Андрея Равкова.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".