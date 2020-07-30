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Депутат Госдумы Щапов опроверг данные о наличии у него ВНЖ в Испании
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов в разговоре с РИА Новости опроверг наличие вида на жительство в Испании, подкрепив свое заявление ответом из министерства... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:34
михаил щапов
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михаил щапов, дмитрий парфенов, василий пискарев, вячеслав володин, общество

Депутат Госдумы Щапов опроверг данные о наличии у него ВНЖ в Испании

10:34 30.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов в разговоре с РИА Новости опроверг наличие вида на жительство в Испании, подкрепив свое заявление ответом из министерства иностранных дел РФ.
Впервые тема двойного гражданства депутатов была затронута на пленарном заседании в середине апреля. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата от КПРФ Дениса Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 22:43
Володин дал поручение проверить депутатов Госдумы на двойное гражданство
В середине июля Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить некоторых чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на вопрос наличия второго гражданства. В запросе Парфенова о проверке двойного гражданства, который есть в распоряжении РИА Новости, упомянуты 14 депутатов Госдумы. Среди них есть и Щапов.
"Еще в мае прошлого года распространилась информация о том, что я якобы имею вид на жительство в Испании. Я тогда ее официально опроверг. Я считал, что в такой ситуации этого более чем достаточно: есть обвинения, есть опровержение, у обвинения нет доказательств - на этом тему можно закрыть. В моем понимании, люди, которые эту информацию распространили тогда и продолжили распространять позже, должны были привести доказательства... Но этого не произошло", - сказал Щапов.
Тогда депутат через МИД РФ направил запрос правительству Испании с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие у него вида на жительство или гражданства этой страны.
Согласно ответу МИД России, который имеется в распоряжении РИА Новости, "министерство иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания, ссылаясь сведения, полученные из доступных архивов, констатирует, что гражданин Российской Федерации М. В. Щапов не имеет вида на жительство на территории Испании и не подавал документы на приобретение испанского гражданства".
В среду Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ соответствующую информацию. Глава комитета Василий Пискарев сообщил журналистам, что соответствующий запрос был направлен комитетом и комиссией в ЦИК.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина
23 июля, 12:20
СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства
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Михаил ЩаповДмитрий ПарфеновВасилий ПискаревВячеслав ВолодинОбщество
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