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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста коронавируса в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы в Карачаево-Черкессии и Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:34
2020-07-30T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
За сутки нет прироста коронавируса
в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы в Карачаево-Черкессии и Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространение коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1.Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область - 0,2%, 3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Забайкальский край, город Севастополь - 0,3%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,4% зарегистрирован в Ивановской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Курской, Владимирской, Костромской областях, Дагестане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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