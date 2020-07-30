Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575148397.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста коронавируса в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы в Карачаево-Черкессии и Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573342189_0:277:2657:1772_1400x0_80_0_0_61c00f9c1b4d93c52eb7b14995f48432.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573342189_0:277:2657:1772_1400x0_80_0_0_61c00f9c1b4d93c52eb7b14995f48432.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573342189_0:28:2657:2021_1400x0_80_0_0_4fa649013e09f4ce5accc745059bd8cc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573342189_305:0:2353:2048_1400x0_80_0_0_d6b14b50261dfb27d45ae0327ba30255.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:34 30.07.2020 (обновлено: 10:53 30.07.2020)
351
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста коронавируса в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы в Карачаево-Черкессии и Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространение коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1.Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область - 0,2%, 3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Забайкальский край, город Севастополь - 0,3%", - говорится в сообщении.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Прирост 0,4% зарегистрирован в Ивановской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Курской, Владимирской, Костромской областях, Дагестане.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В России за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом
Здание Государственной Думы РФ
Депутат Госдумы Щапов опроверг данные о наличии у него ВНЖ в Испании
Медицинский работник и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выписали 9322 человека после COVID-19 за сутки
Москва
В Москве выявили 678 новых случаев коронавируса
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Грушко рассказал, когда можно будет оценить реконфигурацию сил США в ЕС
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии заявил о возможном ограничении интернета
Врач скорой помощи
В России выявили 5509 новых случаев коронавируса
ИИ-процессор
Россияне пока считают ИИ чудом, показало исследование
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
В Приморье продлили режим электронных очередей для грузовиков на границе
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра
Пробирки с кровью
Эксперт прокомментировал быстрый рост числа заражений коронавирусом в ЮАР
Москва
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч
Дачные участки в Подмосковье
Власти Подмосковья рассказали, во сколько обойдется отдых в регионе
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Тамбовской области выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния