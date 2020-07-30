https://ria.ru/20200730/1575148196.html
В России выписали 9322 человека после COVID-19 за сутки
За сутки в России 9322 человека выписаны после COVID-19, за все время - 629 655, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:32
2020-07-30T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19