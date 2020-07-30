В России выписали 9322 человека после COVID-19 за сутки

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. За сутки в России 9322 человека выписаны после COVID-19, за все время - 629 655, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9322 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 629 655", - говорится в сообщении.