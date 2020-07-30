В России выявили 5509 новых случаев коронавируса

У четверти заболевших инфекция протекает без симптомов.

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Москве (678), Свердловской области (215) и Ханты-Мансийской автономии (172). Нет суточного прироста на Чукотке. Наименьшие темпы роста заболеваемости — 0,2 процента — в Карачаево-Черкесии и Подмосковье.