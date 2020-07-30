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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575148116.html
В России выявили 5509 новых случаев коронавируса
За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 5509 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5509 новых случаев коронавируса

10:32 30.07.2020 (обновлено: 11:27 30.07.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 5509 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
У четверти заболевших инфекция протекает без симптомов.
Обстановка стабилизируется – Путин оценил ситуацию с COVID-19 по стране
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Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Москве (678), Свердловской области (215) и Ханты-Мансийской автономии (172). Нет суточного прироста на Чукотке. Наименьшие темпы роста заболеваемости — 0,2 процента — в Карачаево-Черкесии и Подмосковье.
Умерли 129 человек (за все время 13 802), еще 9322 пациента выписали из больниц.
За время пандемии коронавируса в стране зафиксировано 834 499 случаев, выздоровели 629 655 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
8860221850
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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