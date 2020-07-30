Грушко рассказал, когда можно будет оценить реконфигурацию сил США в ЕС

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Россия оценит реконфигурацию сил США в Европе, когда увидит ее в реальности после объявленных изменений, пока такую оценку давать рано, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Из Вашингтона идет очень много различных сигналов насчет реконфигурации в последнее время, поэтому еще рано давать оценку анонсированным планам. У них семь пятниц на неделе: уходят, не уходят и так далее", - сказал Грушко.
"Посмотрим, как в реальности будет выглядеть конфигурация сил США в Европе после объявленных изменений", - отметил он.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. Штаб сил США в Европе планируется перенести из Германии в бельгийский Монс. Сейчас в Монсе расположен штаб верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.