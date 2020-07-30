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Грушко рассказал, когда можно будет оценить реконфигурацию сил США в ЕС
Россия оценит реконфигурацию сил США в Европе, когда увидит ее в реальности после объявленных изменений, пока такую оценку давать рано, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:38
марк эспер
александр грушко
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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марк эспер, александр грушко, германия, бельгия, италия, европа, сша, в мире

Грушко рассказал, когда можно будет оценить реконфигурацию сил США в ЕС

10:32 30.07.2020 (обновлено: 10:38 30.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Россия оценит реконфигурацию сил США в Европе, когда увидит ее в реальности после объявленных изменений, пока такую оценку давать рано, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Из Вашингтона идет очень много различных сигналов насчет реконфигурации в последнее время, поэтому еще рано давать оценку анонсированным планам. У них семь пятниц на неделе: уходят, не уходят и так далее", - сказал Грушко.
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"Посмотрим, как в реальности будет выглядеть конфигурация сил США в Европе после объявленных изменений", - отметил он.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. Штаб сил США в Европе планируется перенести из Германии в бельгийский Монс. Сейчас в Монсе расположен штаб верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.
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Марк ЭсперАлександр ГрушкоГерманияБельгияИталияЕвропаСШАВ мире
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