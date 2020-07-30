В КЧР более 860 домов остаются без электричества из-за непогоды

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Чуть более 860 жилых домов с населением порядка 2,2 тысячи человек все еще остаются без энергоснабжения в Ногайском районе Карачаево-Черкесии после сильных осадков и усиления ветра до 25 метров в секунду, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что во вторник в трех районах Карачаево-Черкесии из-за непогоды остались без света 6,27 тысячи жилых домов, в которых проживают более 26,12 тысячи человек. В результате воздействия стихии были повреждены на площади 1,5 тысячи квадратных метров кровли 16 жилых домов, цеха по производству пластиковых окон, средней школы, детского сада и дома культуры. На подъезде к Черкесску упали 25 деревьев. В населенном пункте Эркен-Юрт пострадал один человек.
"По состоянию на 06.00 мск четверга, без энергоснабжения в населенном пункте Эркен-Юрт остается 861 жилой дом с населением более 2,2 тысячи человек и четыре социально значимых объекта", - сказал собеседник агентства, добавив, что в двух других районах аварийно-восстановительные работы уже завершены, жизнеобеспечение населения восстановлено.