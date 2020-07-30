В КЧР более 860 домов остаются без электричества из-за непогоды

"По состоянию на 06.00 мск четверга, без энергоснабжения в населенном пункте Эркен-Юрт остается 861 жилой дом с населением более 2,2 тысячи человек и четыре социально значимых объекта", - сказал собеседник агентства, добавив, что в двух других районах аварийно-восстановительные работы уже завершены, жизнеобеспечение населения восстановлено.