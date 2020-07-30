В ОНК заявили, что Фургал не получает писем в СИЗО

"Сергей Фургал сообщил нам, что не получил ни одного письма, ни одной телеграммы. Причем мы знаем, что ему письма шлют десятками, если не сотнями. Однако он не получил ни одного, поскольку всю корреспонденцию СИЗО передает следователям", - сказала Литвинович.