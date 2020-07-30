В ОНК заявили, что Фургал не получает писем в СИЗО

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Находящийся в СИЗО "Лефортово" бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не получает писем и телеграмм, но посылки ему приходят, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
"Сергей Фургал сообщил нам, что не получил ни одного письма, ни одной телеграммы. Причем мы знаем, что ему письма шлют десятками, если не сотнями. Однако он не получил ни одного, поскольку всю корреспонденцию СИЗО передает следователям", - сказала Литвинович.
При этом, по словам собеседницы агентства, ему пришло 39 посылок: с яблоками, мандаринами, печеньем. Через членов ОНК Фургал поблагодарил всех, кто ему пишет.
Фургал сказал, что чувствует себя отлично и пребывает в хорошем настроении, добавила Литвинович.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.