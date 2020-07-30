Операция по проверке парков аттракционов началась в Подмосковье

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Профилактические мероприятия по проверке парков аттракционов стартовали в 64 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства . Профилактические мероприятия по проверке парков аттракционов стартовали в 64 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области

Ранее в соответствии с постановлением губернатора Московской области, в регионе была разрешена работа парков аттракционов.

"Традиционная проверка аттракционов на безопасность начинается в регионе с сегодняшнего дня. Рейды в усиленном режиме будут проводиться в 64-х городских парках, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового отдыха и развлечения жителей во всех городских округах Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.