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Новости Подмосковья
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Операция по проверке парков аттракционов началась в Подмосковье
Профилактические мероприятия по проверке парков аттракционов стартовали в 64 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:37
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей разин, московская область (подмосковье)

Операция по проверке парков аттракционов началась в Подмосковье

10:37 30.07.2020
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© Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиПрофилактическая операция "Аттракцион - 2020" в Московской области
Профилактическая операция Аттракцион - 2020 в Московской области
© Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Профилактические мероприятия по проверке парков аттракционов стартовали в 64 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.
Ранее в соответствии с постановлением губернатора Московской области, в регионе была разрешена работа парков аттракционов.
"Традиционная проверка аттракционов на безопасность начинается в регионе с сегодняшнего дня. Рейды в усиленном режиме будут проводиться в 64-х городских парках, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового отдыха и развлечения жителей во всех городских округах Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
В ходе операции с владельцами аттракционов будут проведены беседы, направленные на соблюдение обязательных требований по порядку регистрации и эксплуатации аттракционов и недопущения их нарушения. При выявлении нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
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