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Заседание комиссии Госдумы и парламента Ирана может пройти в видеорежиме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать возможность проведения заседания межпарламентской комиссии с Ираном в режиме видеоконференции из-за... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:22
2020-07-30T10:23
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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