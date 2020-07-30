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Заседание комиссии Госдумы и парламента Ирана может пройти в видеорежиме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать возможность проведения заседания межпарламентской комиссии с Ираном в режиме видеоконференции из-за... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:23
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Заседание комиссии Госдумы и парламента Ирана может пройти в видеорежиме

10:22 30.07.2020 (обновлено: 10:23 30.07.2020)
50
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать возможность проведения заседания межпарламентской комиссии с Ираном в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Думы.
"Ситуация с пандемией не позволила провести запланированное ранее заседание межпарламентской комиссии с коллегами из Ирана. Учитывая особый характер межпарламентских связей между Государственной думой и парламентом Ирана, было бы правильно проработать возможность проведения этой встречи в режиме ВКС", - приводятся слова Володина в сообщении.
Уточняется, что соответствующее поручение было дано думскому комитету по международным делам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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