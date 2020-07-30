В Тамбовской области выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Мальчик и девочка школьного возраста оказались среди 33 новых пациентов с Мальчик и девочка школьного возраста оказались среди 33 новых пациентов с коронавирусом Тамбовской области , общее число заболевших выросло до 5959, сообщила администрация региона.

"Из новых случаев: 11 мужчин, 20 женщин, 2 детей (девочка 11 лет, мальчик 16 лет). Возраст взрослых заболевших - от 19 до 79 лет. Прибывших из других регионов нет, 33 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5959, из них 2091 без клинических проявлений. Выздоровели 5039 пациентов, в том числе 2286 выписаны из стационара, 2753 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 35 человек.

На госпитализации в настоящий момент находятся 267 человек, из них диагноз "пневмония" у 221 человека. На карантине на дому наблюдаются 1594 пациента, из них подтверждённых случаев коронавируса - 618.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.