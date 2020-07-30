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Распространение нового коронавируса
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В Тамбовской области выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
Мальчик и девочка школьного возраста оказались среди 33 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 5959, сообщила... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, тамбовская область, общество

В Тамбовской области выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

10:20 30.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Мальчик и девочка школьного возраста оказались среди 33 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 5959, сообщила администрация региона.
"Из новых случаев: 11 мужчин, 20 женщин, 2 детей (девочка 11 лет, мальчик 16 лет). Возраст взрослых заболевших - от 19 до 79 лет. Прибывших из других регионов нет, 33 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Врач скорой помощи
Вчера, 09:51Распространение нового коронавируса
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Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5959, из них 2091 без клинических проявлений. Выздоровели 5039 пациентов, в том числе 2286 выписаны из стационара, 2753 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 35 человек.
На госпитализации в настоящий момент находятся 267 человек, из них диагноз "пневмония" у 221 человека. На карантине на дому наблюдаются 1594 пациента, из них подтверждённых случаев коронавируса - 618.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТамбовская областьОбщество
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