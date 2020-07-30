Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20200730/1575147158.html
Григорий Рапота: будущее интеграции - в горизонтальных связях
Будущее интеграции в рамках Союзного государства - в горизонтальных связях, считает Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:19
союзное государство
григорий рапота
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149008/90/1490089087_0:194:2949:1853_1400x0_80_0_0_ced4b310f0cb990bd3b7a3af84c65dfa.jpg
https://ria.ru/20200727/1575000331.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149008/90/1490089087_0:194:2949:1853_1400x0_80_0_0_ced4b310f0cb990bd3b7a3af84c65dfa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149008/90/1490089087_110:0:2841:2048_1400x0_80_0_0_2960d219523d0bd1fcd8e8d7736ce860.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149008/90/1490089087_451:0:2499:2048_1400x0_80_0_0_73ae7de654e2a2dc204952594bcd53ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
григорий рапота

Григорий Рапота: будущее интеграции - в горизонтальных связях

10:19 30.07.2020
40
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июл - РИА Новости. Будущее интеграции в рамках Союзного государства - в горизонтальных связях, считает Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Трудно переоценить значение горизонтальных связей. Вообще наше будущее - в реализации совместных созидательных проектов, никакой интеграции без этого не будет", - сказал Рапота во время посещения совместного белорусско-российского предприятия "Амкодор-Онего" в Петрозаводске, на котором реализуется первый этап проекта по организации крупноузловой сборки техники.
Стоимость проекта оценивается в 19 миллиардов рублей. На проектную мощность завод планирует выйти в 2028 году. Сейчас на предприятии работает около 40 человек, до конца года их количество увеличится до 100 человек, а число выпущенных машин достигнет 60. В данный момент - это харвестеры и форвардеры - в среднем на треть более дешевые, чем зарубежные аналоги. Проект также предусматривает производство комплектующих, тандемных мостов, манипуляторов, организацию сервисного обслуживания.
"Можно создавать какое угодно правовое поле, но если оно не подтверждается такого рода проектами - это становится пустышкой. Правовое поле должно обслуживать такие замыслы", - отметил Рапота.
Дмитрий Мезенцев
27 июля, 17:13Союзное государство
Москве и Минску надо передоговориться по интеграциии, заявил Мезенцев
По его словам, создается новое производство, причем технологически достаточно сложное.
"В Карелии это будет номер один и по сложности, и по объемам производства. И самое главное, что эта продукция востребована уже сейчас в России", - отметил Госсекретарь Союзного государства.
200000
Обсудить 0
Союзное государствоГригорий Рапота
Рекомендуем
Йогурт
Объем производства йогуртов в Подмосковье вырос на 10%
Город Оренбург
В Оренбуржье улучшился инвестиционный климат
Вид на город Горно-Алтайск
Число предпринимателей в Алтайском крае выросло вопреки коронавирусу
Музей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы принял более 15 тысяч посетителей с 16 июля
Новотроицкий содовый завод в Оренбургской области
В Оренбуржье открылся завод по производству соды
Автовокзал
Нижегородских пассажирских перевозчиков освободят от транспортного налога
Глава Удмуртии Александр Бречалов
В Удмуртии более ста семей начали бизнес по социальному контракту
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области рассказал о ситуации с коронавирусом
Мост через Волгу в Твери
Руденя: на поддержку экономики Верхневолжья выделены 7,1 млрд рублей
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Депутаты ростовского заксобрания не пойдут на каникулы из-за COVID-19
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: у Верхневолжья есть технологии на экспорт в сфере переработки ТКО
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
В Нижегородской области снижается загруженность коек для больных COVID-19
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Заседание комиссии Госдумы и парламента Ирана может пройти в видеорежиме
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Решение о председателе правительства Якутии примут в ближайшую неделю
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток — 2
Глава OMV призвал ответить США на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния