Григорий Рапота: будущее интеграции - в горизонтальных связях

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июл - РИА Новости. Будущее интеграции в рамках Союзного государства - в горизонтальных связях, считает Госсекретарь Союзного государства . Будущее интеграции в рамках Союзного государства - в горизонтальных связях, считает Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

"Трудно переоценить значение горизонтальных связей. Вообще наше будущее - в реализации совместных созидательных проектов, никакой интеграции без этого не будет", - сказал Рапота во время посещения совместного белорусско-российского предприятия "Амкодор-Онего" в Петрозаводске, на котором реализуется первый этап проекта по организации крупноузловой сборки техники.

Стоимость проекта оценивается в 19 миллиардов рублей. На проектную мощность завод планирует выйти в 2028 году. Сейчас на предприятии работает около 40 человек, до конца года их количество увеличится до 100 человек, а число выпущенных машин достигнет 60. В данный момент - это харвестеры и форвардеры - в среднем на треть более дешевые, чем зарубежные аналоги. Проект также предусматривает производство комплектующих, тандемных мостов, манипуляторов, организацию сервисного обслуживания.

"Можно создавать какое угодно правовое поле, но если оно не подтверждается такого рода проектами - это становится пустышкой. Правовое поле должно обслуживать такие замыслы", - отметил Рапота.

По его словам, создается новое производство, причем технологически достаточно сложное.