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В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки

10:18 30.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили об отсутствии нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстреле использовалось стрелковое оружие.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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