РЖД отменили массовые мероприятия на День железнодорожника

"В связи с сохраняющимися ограничениями на проведение массовых мероприятий в ряде регионов, а также руководствуясь заботой о здоровье сотрудников компании, принято решение об отмене в этом году массовых мероприятий, приуроченных ко Дню железнодорожника, в том числе благотворительного забега "Достигая цели", - сообщили в РЖД в четверг.