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РЖД отменили массовые мероприятия на День железнодорожника
РЖД отменили запланированные массовые мероприятия на День железнодорожника на фоне COVID-19 и проведут онлайн-забег, сообщили журналистам в компании. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:17
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ржд, общество

РЖД отменили массовые мероприятия на День железнодорожника

10:17 30.07.2020
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Логотип РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РЖД отменили запланированные массовые мероприятия на День железнодорожника на фоне COVID-19 и проведут онлайн-забег, сообщили журналистам в компании.
Железнодорожники России традиционно отмечают профессиональный праздник в первое воскресенье августа. С 2016 года РЖД отмечают День железнодорожника в формате благотворительного забега, средства от которого передаются тяжело больным пациентам - подопечным благотворительных фондов. Мероприятие проходило по всей стране. Ранее на сайте мероприятия ко Дню железнодорожника говорилось, что 2 августа состоится традиционный забег. В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 15:41
Собянин сообщил о продлении в Москве запрета на массовые мероприятия
"В связи с сохраняющимися ограничениями на проведение массовых мероприятий в ряде регионов, а также руководствуясь заботой о здоровье сотрудников компании, принято решение об отмене в этом году массовых мероприятий, приуроченных ко Дню железнодорожника, в том числе благотворительного забега "Достигая цели", - сообщили в РЖД в четверг.
Там отметили, что все собранные к настоящему моменту средства будут переданы благотворительному фонду "Линия жизни" и другим благотворительным организациям - партнерам мероприятий в разных городах.
"Забег пройдет в формате онлайн: участники смогут пробежать индивидуально, скачав соответствующее приложение на мобильный телефон. Сделать это можно будет не только 2 августа, а в течение всего месяца", - добавили в компании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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