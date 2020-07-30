https://ria.ru/20200730/1575146950.html
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:16
2020-07-30T15:54
динамика курсов валют
московская биржа
brent
экономика
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https://ria.ru/20200730/1575129705.html
https://ria.ru/20200724/1574835520.html
Василий Тёркин
То ли ещё будет...
49
Николай Гайдуков
На кого работает негосударственный ЦБ, почему спекуляции на бирже влияют на ухудшение жизни россиян, почему не делают такой фиксированный курс валюты, который не развалит наше производство продуктов, товаров, услуг и не вызовет их удорожание.
43
42
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101569_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1e4ff4f34ac9039c1d96dd2ed1866245.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика