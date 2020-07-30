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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:54
динамика курсов валют
московская биржа
brent
экономика
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https://ria.ru/20200730/1575129705.html
https://ria.ru/20200724/1574835520.html
То ли ещё будет...
49
На кого работает негосударственный ЦБ, почему спекуляции на бирже влияют на ухудшение жизни россиян, почему не делают такой фиксированный курс валюты, который не развалит наше производство продуктов, товаров, услуг и не вызовет их удорожание.
43
42
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101569_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1e4ff4f34ac9039c1d96dd2ed1866245.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

10:16 30.07.2020 (обновлено: 15:54 30.07.2020)
11882
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 (мск) вырос на 56 копеек, до 73,13 рубля (впервые с 18 мая), евро — на 40 копеек, до 86,01 рубля (этот показатель он не превышал с начала апреля).
Российские рубли
08:00
Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"
Рублевый индекс Мосбиржи, в свою очередь, опустился на 0,1% — до 2915,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,85%, до 1255,21 пункта.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 0,66% — до 43,8 доллара за баррель. Стоимость смеси марки WTI с поставками в сентябре упала на 0,1% — до 41,23 доллара за баррель.
Здание Банка России в Москве
24 июля, 08:56
Эксперты рассказали, как ЦБ влияет на carry trade и курс рубля
3221342681
Обсудить 42
Динамика курсов валютМосковская биржаBrentЭкономика
Популярные комментарии
То ли ещё будет...
30 июля, 10:41
ВТВасилий Тёркин
3200809
На кого работает негосударственный ЦБ, почему спекуляции на бирже влияют на ухудшение жизни россиян, почему не делают такой фиксированный курс валюты, который не развалит наше производство продуктов, товаров, услуг и не вызовет их удорожание.
30 июля, 10:51
Николай Гайдуков
3050206
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